An Giang: Truy nã 4 đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ

Ngày 10-1, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ban hành Quyết định truy nã toàn quốc đối với 4 đối tượng về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Quyết định truy nã Võ Ngọc Sơn tội trốn khỏi nơi giam giữ

4 đối tượng gồm: Võ Ngọc Sơn (sinh năm 2006, cư trú xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang), Nguyễn Minh Luân (sinh ngày 1992, cư trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang), Bạch Thanh Lên (sinh năm 1999, cư trú xã Trường Xuân, TP Cần Thơ) và La Hoàng Hôn (sinh năm 1999, cư trú xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, 3 đối tượng Võ Ngọc Sơn, Bạch Thanh Lên, La Hoàng Hôn cùng bị tạm giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đối tượng Nguyễn Minh Luân bị tạm giam về tội “Hiếp dâm” được bố trí tạm giam tại buồng số 3, Phân trại tạm giam Giồng Riềng - Cơ sở 1, Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh An Giang.

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 9-1, khi cán bộ quản giáo kiểm danh, kiểm diện thì phát hiện Sơn, Lên, Hôn và Luân đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo Quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và đưa người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (PC01).

Mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang kêu gọi các đối tượng nhanh chóng đầu thú để hưởng được sự khoan hồng của pháp luật.

NAM KHÔI