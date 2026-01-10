Truy nã đặc biệt kế toán Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định truy nã, truy tìm 4 đối tượng có liên quan đến vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (đường Trần Phú, phường Hải Châu).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cũng ra quyết định truy nã “đặc biệt” đối với Nguyễn Thị Vân Anh. Ảnh: CACC

Ngày 10-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cũng ra quyết định truy nã “đặc biệt” đối với Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1995, trú xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn), là Kế toán của Phòng khám, trực tiếp thực hiện và tham gia giúp sức trong việc quản lý sổ sách kế toán trái quy định, hợp thức hóa các khoản thu chi bất hợp pháp.

Theo điều tra, Phòng khám này đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh, bỏ ngoài sổ kế toán doanh thu thực tế của công ty gây thiệt hại bước đầu cho cơ quan thuế số tiền hơn 3,9 tỷ đồng.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng khởi tố các nhân viên của phóng khám này về hành vi “Lừa dối khách hàng”. Ảnh: CACC

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định truy tìm đối với Li Hai Xia (sinh năm 1976); Gu Shiping (sinh năm 1981) và Zhang Xue Qin (sinh năm 1978), cùng quốc tịch Trung Quốc, để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan công an, đây là 3 đối tượng có liên quan đến hoạt động điều hành, quản lý, hỗ trợ chuyên môn và tài chính tại phòng khám. Các đối tượng này có dấu hiệu tham gia vào các hoạt động trái pháp luật, tổ chức khám chữa bệnh không đúng quy định, chi phối hoạt động tài chính và lợi dụng người Việt Nam đứng tên để che giấu hành vi vi phạm.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

PHẠM NGA