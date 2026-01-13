Bắt giám đốc, kế toán Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Tĩnh

Chiều 13-1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đã khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Thu Hường và Võ Văn Hoài. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Thông tin ban đầu, qua công tác bảo đảm an ninh lĩnh vực thể dục thể thao, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03, Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Hà Tĩnh (thuộc Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh) có một số dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng liên quan sử dụng ngân sách Nhà nước được cấp, làm ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi vận động viên, chất lượng thể thao thành tích cao của tỉnh.

Sau thời gian củng cố tài liệu, chứng cứ, PA03 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trung tâm này, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để phục vụ điều tra đối với Phan Thị Thu Hường (sinh năm 1973), Giám đốc Trung tâm và Võ Văn Hoài (sinh năm 1973), kế toán trưởng của trung tâm.

DƯƠNG QUANG