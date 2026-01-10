Pháp luật

Bắt đối tượng bán hàng ảo trên mạng, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai vừa tiến hành bắt giữ Nguyễn Tấn Hoàng (sinh năm 1997) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo điều tra ban đầu, do không có công việc ổn định và cần tiền đánh bạc, từ khoảng cuối năm 2024, Hoàng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Hoàng. Ảnh: CATĐN

Trong quá trình tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook, đối tượng nhận thấy nhiều người rao bán hàng hóa không có thật để chiếm đoạt tiền đặt cọc của người mua nên làm theo. Hoàng đăng tải hình ảnh xe đạp điện, tủ lạnh, tủ đông… từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản như “Kim Hoàng”, “Linh Hoàng” và “Tuấn Đạt” để đăng bài rao bán hàng trên các hội, nhóm.

Khi có người liên hệ hỏi mua, Hoàng trực tiếp nhắn tin trao đổi, gửi hình ảnh hàng hóa nhằm tạo lòng tin rồi yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng. Sau khi nhận được tiền, Hoàng chặn liên lạc, xóa kết bạn và chiếm đoạt tài sản.

Điển hình là ngày 20-11-2025, Hoàng đăng bài rao bán tủ lạnh trên nhóm Facebook “Cộng đồng Long Khánh”. Tin tưởng thông tin đăng tải, anh N.N.T. (ngụ phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai) đã chuyển tiền mua hàng cho Hoàng với tổng số tiền hơn 13 triệu đồng và sau đó bị đối tượng cắt đứt liên lạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ cuối năm 2024 đến nay, đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 100 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 1,3 tỷ đồng.

PHÚ NGÂN

