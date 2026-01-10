Pháp luật

Khởi tố Tổng Giám đốc Tập đoàn Ngọc Thiên Global

SGGPO

Tổng Giám đốc của Tập đoàn Ngọc Thiên Global bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết ngày 9-1. Theo đó, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Phan Thiên (Tổng Giám đốc Tập đoàn Ngọc Thiên Global) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ảnh màn hình 2026-01-09 lúc 21.24.51.png
Bị can Trịnh Phan Thiên

Kết quả điều tra ban đầu xác định: từ tháng 4-2021 đến năm 2022, Trịnh Phan Thiên là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Ngọc Thiên Global và Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Thiên đã có hành vi gian dối sử dụng nhiều công ty khác nhau (đều do Thiên điều hành) để phát hành tổng số 3 đợt trái phiếu trái quy định có giá trị trên 1.253 tỷ đồng.

Đến nay, Trịnh Phan Thiên đã huy động được tổng số tiền trên 456 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thứ cấp, nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh như hồ sơ phát hành trái phiếu đã cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến không có khả năng thanh toán.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

ĐỖ TRUNG

