Phá đường dây buôn lậu tôm hùm giống xuyên biên giới

Ngày 10-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Công an TP Đà Nẵng khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”. Ảnh: CACC

Trước đó, vào ngày 17-10-2025, Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng phát hiện 3 vali không có người nhận bị bỏ lại tại khu vực soi chiếu, có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định bên trong các vali chứa 151 bao nilon được bơm phồng, với tổng cộng 90.350 cá thể nghi là tôm hùm xanh giống.

Sau đó, vụ án được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng để thụ lý theo thẩm quyền. Lực lượng chức năng xác định 90.350 cá thể tôm hùm xanh giống có tổng trị giá hơn 6,77 tỷ đồng.

Ngày 25-11-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

Quá trình xác minh cho thấy, các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, phân công vai trò khép kín, không quen biết trực tiếp, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Đến ngày 7-1, Ban Chuyên án xác định Bùi Văn Toàn (trú tỉnh Nghệ An) là đối tượng trực tiếp vận chuyển tôm hùm xanh giống từ Singapore về Việt Nam; Khuất Duy Tiến (trú TP Hà Nội) đi cùng để kiểm tra hàng hóa theo yêu cầu chủ hàng; Phạm Ngọc Thạch (trú TPHCM) làm trung gian môi giới mua bán; Hồ Thị Thùy Dương (trú tỉnh Khánh Hòa) là chủ hàng.

Từ ngày 8 đến 9-1, Ban Chuyên án đồng loạt triển khai 4 tổ công tác, bắt giữ các đối tượng tại nhiều địa phương, kịp thời ngăn chặn hành vi bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ.

Các đối tượng sau đó được di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

PHẠM NGA