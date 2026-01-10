Bắt Tổng Giám đốc Công ty đồ hộp Hạ Long và đồng phạm trong vụ 130 tấn thịt heo nhiễm bệnh

Ông Trương Sỹ Toàn (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long) cùng 3 cán bộ, nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng bị bắt để điều tra liên quan vụ 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi được phát hiện tại Hải Phòng.

Thông tin trên được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng cho biết chiều 10-1. Cơ quan viện kiểm sát địa phương này vừa phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đối với ông Trương Sỹ Toàn cùng 3 cán bộ, nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng.

Trụ sở Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long

Ngày 10-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Sỹ Toàn (sinh năm 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh, hiện là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long), do có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh.

Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra cũng bắt 3 đối tượng khác gồm: Phạm Thị Thúy Lan (sinh năm 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng), Bùi Thị Thoan (sinh năm 1979, nhân viên, người được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và Lại Thị Thanh Hương (sinh năm 1974, nhân viên bộ phận đầu vào Phòng Quản lý chất lượng).

Theo cơ quan chức năng, đây là các cá nhân được xác định có vai trò liên quan đến việc kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt heo trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất.

Các đối tượng trước đó đã bị khởi tố

Trước đó, ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hải Phòng) đã phát hiện 2 xe ô tô đang có hành vi vận chuyển, mua bán hơn 1.200kg thịt heo đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả heo châu Phi từ vùng dịch bệnh đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm xác định, các mẫu phẩm thịt heo trên các xe ô tô trên và mẫu phẩm thịt heo trong các kho lạnh của Công ty đồ hộp Hạ Long có kết quả dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Qua khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty đồ hộp Hạ Long, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành niêm phong 4 kho chứa hàng, khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh. Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, toàn bộ số thịt heo nhiễm bệnh đã bị niêm phong, tiêu hủy theo quy định.

Ngày 12-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Ngày 24-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố đối với 9 bị can liên quan.

ĐỖ TRUNG