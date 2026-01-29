Lý do VinFast VF 7 thu hút sự chú ý trong phân khúc C-SUV

Được mệnh danh là một trong những mẫu xe điện đẹp nhất của VinFast, VF 7 đang tạo nên cơn sốt tại thị trường nhờ thiết kế phá cách và khả năng vận hành vượt trội. Ghi nhận thực tế, lượng quan tâm đến mẫu C-SUV này đang tăng mạnh dịp đầu năm.

Khách hàng bị chinh phục hoàn toàn bởi khả năng vận hành êm ái khi trực tiếp cầm lái VF 7

Ghi nhận tại showroom VinFast VFX Tân An (TTTM Vincom, góc đường Hùng Vương và đường Mai Thị Tốt, phường Long An, tỉnh Tây Ninh), không khí mua sắm những ngày đầu năm nhộn nhịp hơn hẳn.

Theo đại diện showroom chia sẻ, kể từ khi có xe lái thử và giao xe thực tế, lượng khách hàng đến trải nghiệm VF 7 đã tăng đáng kể. Đa phần khách quan tâm là những người trẻ thành đạt hoặc các gia đình hiện đại, mong muốn tìm kiếm một mẫu xe vừa phục vụ nhu cầu đi lại, vừa khẳng định phong cách sống.

Sở hữu vẻ ngoài đậm chất tương lai với ngôn ngữ thiết kế “vũ trụ phi đối xứng”, VinFast VF 7 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý ngay từ khi ra mắt. Không chỉ là phương tiện di chuyển, mẫu xe này còn được ví như một tác phẩm nghệ thuật di động, gây ấn tượng với nhóm khách hàng trẻ tuổi, yêu thích sự phá cách và khác biệt.

Nhiều khách hàng sau khi trực tiếp ngồi thử đều bất ngờ về không gian nội thất rộng rãi, thoáng đãng nhờ chiều dài cơ sở ấn tượng 2.840 mm. Việc tích hợp mọi thao tác điều khiển lên màn hình cảm ứng 12,9 inch kết hợp cùng hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) không chỉ mang lại vẻ hiện đại mà còn giúp trải nghiệm lái trở nên mượt mà và tập trung hơn.

VinFast VF 7 thu hút mọi ánh nhìn tại VinFast VFX Tân An nhờ thiết kế độc đáo

Bên cạnh yếu tố tiện nghi, VF 7 còn thuyết phục những khách hàng khó tính nhờ công nghệ an toàn hiện đại. Tại khu vực tư vấn, gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) được khách hàng đặc biệt quan tâm. Những tính năng thiết thực như hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, giám sát hành trình thích ứng hay cảnh báo va chạm đa điểm... được người dùng đánh giá là những “trợ thủ đắc lực”, mang lại sự an tâm cho cả gia đình trên mọi hành trình.

Đại diện showroom VFX Tân An cho biết: “VF 7 chinh phục khách hàng nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng chi phí vận hành lại vô cùng tối ưu. Thực tế, với chi phí năng lượng chỉ tương đương khoảng 1/3 so với xe xăng, mẫu xe này là lựa chọn cực kỳ hợp lý và kinh tế cho nhu cầu đi lại hàng ngày”.

Để khách hàng yên tâm mua sắm, VFX đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt kéo dài đến hết ngày 10-2-2026. Theo đó, khi mua xe VinFast VF 7 trong thời gian này, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi với tổng giá trị lên đến 35 triệu đồng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn, là cơ hội để người dùng sở hữu xe với mức chi phí tối ưu trước thềm năm mới…

BÌNH LÂM