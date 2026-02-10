Mẫu xe máy điện gây ấn tượng với khả năng tăng tốc chỉ trong 3 giây

Với khả năng tăng tốc từ 0-50km/giờ chỉ trong 3 giây và vận tốc tối đa 99km/giờ, VinFast Theon S đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều khách hàng nam giới muốn tìm kiếm cảm giác lái phấn khích thay thế xe xăng truyền thống.

VinFast Theon S thu hút phái mạnh tại VFX Bình Chánh nhờ thiết kế thể thao và động cơ mạnh mẽ

Ghi nhận tại VFX Bình Chánh (50 Nguyễn Hữu Trí, xã Tân Nhựt, TPHCM), lượng khách hàng đến tìm hiểu về dòng xe máy điện phân khúc cao cấp đang có chiều hướng tăng mạnh. Khác với các dòng xe phổ thông như Feliz hay Klara, Theon S thu hút nhóm khách hàng chủ yếu là nam giới, những người đam mê công nghệ và tốc độ.

Theo đại diện cửa hàng, nhiều khách hàng sau khi trực tiếp lái thử Theon S tại showroom đều bày tỏ sự bất ngờ với khả năng bứt tốc vượt trội. Bên cạnh hiệu năng, yếu tố an toàn là điểm cộng lớn giúp Theon S thuyết phục những khách hàng khó tính. Xe được trang bị hệ thống phanh ABS 2 kênh (cả trước và sau) của Continental, giúp người lái tự tin xử lý các tình huống phanh gấp trên đường trơn trượt.

Khách hàng đánh giá cao hệ thống phanh ABS an toàn và công nghệ khóa thông minh trên Theon S

“Khách hàng tại khu vực này thường có nhu cầu di chuyển vào trung tâm thành phố để làm việc với quãng đường khá xa. Do đó, họ cần một chiếc xe mạnh mẽ, đầm, chắc và có tốc độ cao để đi đường trường. Theon S đáp ứng hoàn hảo các tiêu chí này nên rất được khách hàng nam giới ưa chuộng”, đại diện cửa hàng cho biết thêm.

Tại VFX Bình Chánh, nhiều khách hàng cũng tỏ ra ấn tượng khi được nhân viên tư vấn về công nghệ PAAK (dùng điện thoại thay chìa khóa). Chính những yếu tố này đã giúp người mua yên tâm hơn khi quyết định sở hữu dòng xe cao cấp.

Ngoài ra, khoang chứa đồ rộng rãi 24 lít và khả năng lội nước sâu 0,5m trong 30 phút cũng là những tính năng thiết thực, phù hợp với điều kiện giao thông và thời tiết tại TPHCM. Đặc biệt, với tầm hoạt động lên tới khoảng 150km sau một lần sạc đầy, nỗi lo về quãng đường di chuyển gần như đã được xóa bỏ hoàn toàn.

BÌNH LÂM