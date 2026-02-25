VF 5 chinh phục khách hàng trẻ

Dù đã ra mắt một thời gian, VinFast VF 5 chinh phục nhiều khách hàng trẻ nhờ mức giá vô cùng dễ tiếp cận và tính ứng dụng cao. Đây được xem là lựa chọn nổi bật ở phân khúc xe gia đình đô thị cỡ nhỏ, đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày.

VF 5 gây ấn tượng với thiết kế hiện đại và chi phí vận hành tiết kiệm

Điểm gây ấn tượng của VF 5 chính là thiết kế nhỏ gọn bên ngoài nhưng lại tối ưu rất tốt không gian bên trong. Với chiều dài cơ sở 2.513mm cùng khoảng sáng gầm xe linh hoạt, VF 5 dễ dàng luồn lách qua các con phố đông đúc hay leo lề, lội nước một cách tự tin, trong khi vẫn mang lại tư thế ngồi thoải mái cho cả 5 hành khách.

Đại diện showroom VinFast 3s VFX Bến Lức (số 7 khu phố 6, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) chia sẻ: “Khách hàng khi đến showroom lái thử VF 5 đều rất ưng ý vì xe dễ lái, tầm nhìn thoáng. Quan trọng là chỉ với mức giá từ hơn 500 triệu đồng, người dùng đã sở hữu được một chiếc xe có thể đi được hơn 300km sau mỗi lần sạc đầy, đáp ứng nhu cầu đi lại cả tuần”.

Theo tính toán của nhiều người dùng thực tế, chi phí năng lượng của VF 5 chỉ khoảng 400 - 500 đồng/km, rẻ hơn rất nhiều so với xe xăng. Ngoài ra, xe vẫn được trang bị đầy đủ các tiện nghi an toàn vượt phân khúc như màn hình cảm ứng 8 inch, trợ lý ảo thông minh, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Đặc biệt, sức hút của VF 5 tại các showroom thuộc hệ thống VinFast VFX còn đến từ loạt ưu đãi “khủng” lên đến 73 triệu đồng cùng chính sách miễn 100% phí trước bạ cho xe điện. Khách hàng hoàn toàn an tâm sử dụng nhờ chế độ bảo hành pin 8 năm và tối ưu hóa chi phí bảo dưỡng xe với đặc quyền sạc pin 0 đồng tại các trạm công cộng đến năm 2029.

KIM THANH