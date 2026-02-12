Xe máy điện Yadea Oris thu hút người mua sắm dịp cuối năm

Với thiết kế hiện đại, gọn gàng cùng khả năng vận hành êm ái, Yadea Oris đang là ứng cử viên sáng giá thay thế các dòng xe tay ga xăng phổ thông trong phân khúc tầm trung dành cho phái đẹp.

Khách hàng hài lòng với chiều cao yên thấp và cốp xe rộng rãi khi trải nghiệm thực tế tại Yadea Plus Phạm Hùng

Trong khi mẫu xe Yadea Velax thu hút nam giới thì Yadea Oris lại là tâm điểm chú ý của nhiều khách hàng nữ. Mẫu xe này sở hữu thiết kế mang kiểu dáng của những mẫu tay ga quốc dân nhưng tinh tế và hiện đại hơn.

Đại diện Yadea Plus Phạm Hùng cho biết: “Yadea Oris đang là một trong những mẫu bán chạy nhất tại cửa hàng dịp này. Khách hàng nữ rất thích vì xe có kích thước vừa phải, không quá cồng kềnh như các dòng cao cấp nhưng vẫn sang trọng và tinh tế.”

Cũng theo vị đại diện này, các gam màu trung tính và nhã nhặn của Oris như trắng ngọc trai, đen nhám hay xám bạc đang được săn đón nhiệt tình. Xe không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là phụ kiện thời trang giúp khách hàng nữ tự tin du xuân.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, tính kinh tế và bền bỉ là điều giúp khách hàng yên tâm khi mua sắm. Yadea Oris được trang bị ắc quy Graphene TTFAR thế hệ mới - “trái tim” làm nên tên tuổi của hãng. Với xe này, loại ắc quy này giải quyết triệt để nỗi lo xe yếu, pin chai thường thấy. Tuổi thọ của ắc quy Graphene cao gấp 3 lần loại thông thường, tương đương khoảng 5 năm sử dụng mới phải quan tâm đến việc thay thế.

Với một lần sạc đầy, xe có thể di chuyển quãng đường lý tưởng khoảng 80km. Đây là con số phù hợp cho nhu cầu đi lại trong nội thành TPHCM giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí đổ xăng.

Ngoài ra, Yadea Oris còn ghi điểm nhờ các tính năng công nghệ 4.0. Xe được trang bị khóa thông minh tích hợp chống trộm an toàn, giúp khách hàng yên tâm hơn khi đỗ xe ở nơi công cộng. Hệ thống đèn LED của xe đảm bảo độ sáng khi di chuyển vào ban đêm. Đặc biệt, chuẩn chống nước IPX7 giúp xe vận hành ổn định qua những đoạn đường ngập nước mùa mưa hay triều cường.

Hiện tại, Yadea Plus đang triển khai chương trình “Thu cũ - đổi mới” với mức trợ giá lên đến 5 triệu đồng, giúp khách hàng dễ dàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Người mua còn nhận ngay quà tặng giá trị từ thương hiệu AQUA cùng cơ hội bốc thăm lì xì may mắn. Đây là thời điểm thích hợp để mua sắm với chi phí tối ưu.

BÌNH LÂM