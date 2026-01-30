VinFast công bố nhiều dòng xe máy điện đột phá

VinFast công bố hoàn thiện tổng thể 3 dòng xe máy điện, bao gồm: phổ thông - cao cấp - thể thao; đồng thời ra mắt 7 mẫu xe hoàn toàn mới thuộc hai dòng cao cấp và thể thao, vượt trội cả về thiết kế và tốc độ.

Một trong những mẫu xe điện mà VinFast vừa công bố.

Được định vị phục vụ đại chúng, dòng xe máy điện phổ thông VinFast có dải sản phẩm đa dạng, đáp ứng hiệu quả cho cả nhu cầu cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ vận chuyển, gồm các mẫu xe đã ra mắt như Amio, ZGoo, Flazz, Evo, Evo Grand, Feliz, Feliz II, Vero X, Viper…

Song song với dòng phổ thông đang có, VinFast chính thức công bố hai dòng xe máy điện hoàn toàn mới là dòng cao cấp và dòng thể thao, với 7 mẫu xe đột phá cả về thiết kế lẫn công suất.

Dòng cao cấp sở hữu 3 mẫu xe mới gồm Rasad, Sadie và Saxil, được thiết kế sang trọng, tinh tế phù hợp với khách hàng có gu thẩm mỹ thời thượng và yêu cầu cao về trải nghiệm công nghệ. Đây cũng là dòng xe đại diện cho sự vượt trội về công năng và thiết kế của VinFast trên thị trường xe máy điện nội địa trong tương lai.

Trong đó, Rasad được thiết kế khỏe khoắn, nam tính với nhiều góc cạnh cùng dáng vẻ mạnh mẽ, hiện đại. Mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter, Rasad đảm bảo cho người điều khiển luôn có tư thế lái thoải mái và an toàn. Xe dự kiến sử dụng động cơ center có công suất tối đa 7.100W, tốc độ có thể lên tới 100 km/h.

Hai mẫu xe cao cấp còn lại là Sadie và Saxil được thiết kế trang nhã và thanh lịch, với nhiều đường nét bo tròn cùng điểm nhấn là cụm đèn hình kim cương bắt mắt. Sadie và Saxil dự kiến trang bị động cơ center công suất tối đa 4.500W, tốc độ tối đa có thể đạt 80 km/h.

Dòng xe máy điện thể thao được VinFast quy hoạch gồm 4 mẫu xe, được thiết kế theo các phong cách naked-bike, cruiser và supersport với diện mạo phá cách và hiệu suất cao chưa từng có.

Hai mẫu naked-biked có tên gọi Subab và Surad sở hữu vẻ đẹp phóng khoáng, phù hợp di chuyển hàng ngày với thiết kế tay lái cao, kết hợp cùng yên xe thoải mái.

Trong khi đó, mẫu cruiser Sudub có ngoại hình mạnh mẽ đầy uy lực, với cụm đèn và đầu xe thiết kế góc cạnh, trục cơ sở dài, tay lái cao hơn yên xe giúp đảm bảo cho chủ xe có những hành trình dài không mệt mỏi.

Đặc biệt, để thỏa mãn đam mê của những tín đồ tốc độ, VinFast ra mắt mẫu supersport có tên gọi Sulad. Với thiết kế quây gió được cắt xẻ thẩm mỹ nhưng vẫn tối ưu khí động học, Sulad đảm bảo việc vận hành luôn ổn định dù ở dải tốc độ cao.

Công suất của cả 4 mẫu xe thể thao đều siêu khỏe, nhờ trang bị động cơ điện tối đa lên tới 50.000W, tương đương với các mô tô động cơ xăng có dung tích xi lanh 600cc, tốc độ tối đa có thể đạt 130km/h. Tương ứng với công suất vượt trội là những bộ pin hiệu suất đặc biệt với khả năng di chuyển quãng đường dài sau mỗi lần sạc đầy.

Theo kế hoạch, VinFast sẽ ra mắt phiên bản thương mại của dòng xe cao cấp trong quý IV-2026 và những mẫu xe thể thao đầu tiên trong quý II-2027.

BÌNH LÂM