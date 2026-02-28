Sedan điện hạng sang gây ấn tượng với khả năng tăng tốc trong 3,9 giây

BYD Han với công nghệ Pin Blade (pin lưỡi dao) độc quyền

Theo thông tin từ hãng công bố, BYD Việt Nam chính thức cán mốc hơn 5.000 xe được bàn giao tới tay khách hàng, là con số ấn tượng đối với một thương hiệu xe điện mới, minh chứng rõ nét cho sự cởi mở và niềm tin ngày càng lớn của người tiêu dùng Việt đối với các dòng xe xanh.

Ghi nhận thực tế tại showroom BYD NEG An Giang (43/12 Trần Hưng Đạo, tỉnh An Giang), lượng khách hàng đến tìm hiểu và trải nghiệm các dòng xe năng lượng mới đang có chiều hướng gia tăng đáng kể. Đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sở hữu phương tiện xanh tăng mạnh, mẫu sedan đầu bảng BYD Han đang nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Đại diện 3S BYD NEG An Giang chia sẻ: “Mức độ quan tâm của khách hàng đối với BYD Han hiện rất lớn. Đa phần khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan không chỉ để phục vụ công việc mà còn phải mang lại trải nghiệm lái phấn khích và khác biệt hoàn toàn so với xe xăng truyền thống”.

BYD Han gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên nhờ ngôn ngữ thiết kế “Dragon Face” trứ danh. Vẻ ngoài mang tính khí động học cao được kết hợp hài hòa với những đường nét sang trọng, giúp chiếc xe nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn khi di chuyển trên đường phố. Tuy nhiên, yếu tố chinh phục khách hàng chủ yếu nằm ở khoang nội thất với ghế ngồi bọc da Nappa cao cấp, kết hợp tinh tế cùng các chi tiết ốp gỗ và nhôm thật.

Điều khiến khách hàng tại BYD NEG An Giang bất ngờ nhất chính là khả năng vận hành của mẫu xe điện này. Phiên bản cao cấp nhất của BYD Han sở hữu sức mạnh đáng nể, cho phép tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong 3,9 giây - con số thường chỉ thấy trên các mẫu siêu xe thể thao.

Bên cạnh sức mạnh, yếu tố an toàn cốt lõi là công nghệ Pin Blade (pin lưỡi dao) độc quyền cũng là lý do giúp khách hàng yên tâm khi mua xe. Loại pin này không chỉ vượt qua các bài kiểm tra khắc nghiệt về chống cháy nổ mà còn cung cấp tầm hoạt động ấn tượng, lên tới hơn 500km sau một lần sạc đầy, xóa bỏ nỗi lo về năng lượng khi di chuyển liên tỉnh.

KIM THANH