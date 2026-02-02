Yadea Voltguard hút khách nhờ thiết kế thể thao cùng hiệu suất ấn tượng

Sở hữu thiết kế cao ráo, cá tính cùng khả năng vận hành bền bỉ, Yadea Voltguard đang trở thành cái tên “hot” tại các đại lý, được nhiều khách hàng nam giới săn đón thay thế xe tay ga truyền thống.

Xe máy điện Yadea ngày càng hút khách nhờ thiết kế bền bỉ và chi phí vận hành tiết kiệm

Ghi nhận tại Yadea Plus Phạm Hùng (C3/3 đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, TPHCM), lượng khách hàng đến tìm hiểu về dòng xe máy điện phân khúc tầm trung đang tăng mạnh dịp cận tết.

Trong đó, Yadea Voltguard nổi lên như một “hiện tượng” nhờ kiểu dáng khác biệt. Không đi theo lối mòn thiết kế nhỏ gọn, Voltguard mang dáng dấp của những mẫu xe tay ga cao cấp với khoảng sáng gầm xe vượt trội.

Đại diện Yadea Plus Phạm Hùng cho biết: “Nếu như các dòng xe khác thu hút khách nữ thì Voltguard lại là "chân ái" của các bạn sinh viên nam. Khách hàng thích mẫu này vì sự hầm hố, chắc chắn. Xe đi đầm, gầm cao nên leo lề hay đi qua những đoạn đường ngập nước rất tự tin, không lo chết máy như xe xăng”, vị đại diện này chia sẻ thêm.

Điểm cộng lớn nhất khiến Voltguard chinh phục người dùng thực dụng chính là công nghệ ắc quy Graphene TTFAR độc quyền của Yadea. Theo công bố, loại ắc quy này có tuổi thọ cao gấp 3 lần ắc quy thông thường. Nhân viên kỹ thuật tại showroom cho hay, với một lần sạc đầy, xe có thể di chuyển quãng đường lên tới hơn 100km. Đây là con số lý tưởng cho nhu cầu đi làm, đi học hàng ngày mà 3-4 ngày mới phải sạc một lần.

Bên cạnh đó, động cơ của xe cũng được đánh giá là mạnh mẽ trong phân khúc. Khả năng tăng tốc nhanh, leo dốc hầm chung cư nhẹ nhàng là những yếu tố được khách hàng tại Yadea Plus Phạm Hùng kiểm chứng và đánh giá cao.

Ngoài ra, các tiện ích hiện đại như khóa thông minh (Smartkey), cổng sạc USB, cốp xe rộng 20 lít... cũng giúp Voltguard ghi điểm tuyệt đối trong mắt người dùng. Với chi phí vận hành chỉ bằng khoảng 1/10 so với xe tay ga chạy xăng, chủ xe có thể tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể mỗi tháng.

BÌNH LÂM