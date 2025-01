Mạnh tay xử phạt thực phẩm bẩn, người tiêu dùng yên tâm đón Tết 2025

Theo thông tin từ Cục Thú y (Bộ NN-PTNT), nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, cơ quan này đã tăng cường phòng chống dịch bệnh trên động vật và kiểm soát giết mổ.

Cụ thể, cục đã phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập 9 đoàn công tác đi kiểm tra quản lý cơ sở giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y tại 17 tỉnh, thành phố. Đồng thời, tổ chức 2 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 80 cán bộ làm công tác kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú y cho biết, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo cơ quan thú y tăng cường lấy mẫu, giám sát để đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có chỉ thị về vấn đề này.

Ông Long nhấn mạnh, ở góc độ cơ quan thú y, trước hết phải kiểm soát thật tốt các loại dịch bệnh. Nếu không kiểm soát dịch bệnh sẽ ảnh hưởng an toàn thực phẩm. Đồng thời, Cục Thú y đã báo cáo Bộ NN-PTNT về việc phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện để ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán các loại động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo chất lượng và các sản phẩm động vật trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam.

“Việc này, trong thời gian qua, chúng ta đã làm rất tốt và sẽ tiếp tục thực hiện trong dịp tết này”, ông Long đánh giá và cung cấp thêm, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục rà soát, kiểm soát chặt chẽ các lô hàng nhập khẩu (được phép) để phát hiện và ngăn chặn các mẫu thịt, thực phẩm không đảm bảo an toàn, đặc biệt trong dịp tết.

"Liên quan vấn đề kiểm soát thịt nhập khẩu, đến thời điểm này, chúng tôi đã tham mưu ban hành Thông tư 04 và sẽ tiếp tục rà soát tất cả các quy định với nước xuất khẩu thực phẩm sang thị trường Việt Nam để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Tổ chức Thú y thế giới. Trong đó chú trọng ba nhóm vấn đề: dịch bệnh, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc”, ông Long nói. Theo ông, trong năm 2024, cơ quan thú y và các đơn vị liên quan đã kịp thời phát hiện và ban hành khoảng gần 400 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 25 tỷ đồng liên quan các sản phẩm nhập khẩu (kể cả những lỗi nhỏ nhất như bị nấm, mốc.

“Đây là mức cao kỷ lục từ trước đến nay của ngành thú y. Do đó, người tiêu dùng có thể yên tâm là các sản phẩm thịt nhập khẩu đã được cơ quan thú y kiểm soát chặt chẽ”, Cục trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Thông tin từ Bộ NN-PTNT cũng cho biết, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân 2025, với mục tiêu hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp tết.

Kế hoạch này tập trung vào việc tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành từ trung ương đến cấp xã, đặc biệt là các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các tỉnh có cửa khẩu và các thành phố lớn. Thời gian triển khai từ ngày 20-12-2024 đến ngày 25-3-2025 trên phạm vi toàn quốc.

Bộ NN-PTNT cho biết, các địa phương như TPHCM cũng đã triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa Lễ hội Xuân 2025. TPHCM đã đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp tết, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành, liên ngành tổ chức giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.