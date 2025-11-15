Thông tin kinh tế

Mastercard hướng đến mục tiêu 100% giao dịch được mã hoá bằng token và xác thực liền mạch

Tại Singapore FinTech Festival, Mastercard đã công bố tham vọng đưa trải nghiệm mua sắm trực tuyến tại Châu Á – Thái Bình Dương trở nên không mật khẩu, không số thẻ vào năm 2030.

Hiện tại hơn 30% giao dịch Mastercard toàn cầu đã được mã hóa, nhưng để đạt mục tiêu trên cần sự hợp tác từ các ngân hàng, nhà bán lẻ, ví điện tử và đối tác công nghệ.

Do đó, Mastercard kêu gọi các bên liên quan cùng hợp lực triển khai các giải pháp thanh toán an toàn, token hóa và xác thực bằng sinh trắc học, loại bỏ thao tác nhập số thẻ và mật khẩu, mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh chóng và bảo mật hơn. Giải pháp này đã thành công tại Ấn Độ và dự kiến triển khai toàn diện tại Singapore, Malaysia và Việt Nam vào năm 2027.

Tại những nơi token hóa được triển khai, tỷ lệ chấp nhận giao dịch tăng đến 6%, bổ sung hơn 2 tỷ USD doanh thu mỗi tháng cho nhà bán lẻ, đồng thời giúp người tiêu dùng thanh toán chỉ qua một bước, với ví điện tử tích hợp liền mạch tại hơn 150 triệu điểm chấp nhận Mastercard toàn cầu.

Công nghệ token hóa và passkeys được kỳ vọng sẽ là nền tảng cho một tương lai thông minh hơn, bảo mật hơn, giúp mở khóa những cơ hội mới cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.

LÂM HÙNG

