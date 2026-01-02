Tiếp nhận tàu bay thứ 6, Sun PhuQuoc Airways sở hữu đội tàu bay trẻ nhất Việt Nam

Vào 14 giờ 30 ngày 1-1-2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) của Tập đoàn Sun Group chính thức đón tàu bay thứ 6 của hãng hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đây là chiếc Airbus A321NX hoàn toàn mới, thuộc sở hữu của Sun PhuQuoc Airways.

Thuộc phiên bản mới nhất của dòng A321, A321NX sở hữu khoang hành khách được cải tiến toàn diện; hệ thống tuần hoàn không khí được trang bị bộ lọc HEPA giúp không khí trong khoang luôn trong lành; cùng với đó là động cơ LEAP-1A thế hệ mới, cho hiệu suất khai thác vượt trội: tiết kiệm đến 20% nhiên liệu so với thế hệ trước. Đây là dòng tàu bay phù hợp để vừa phục vụ hiệu quả các đường bay nội địa có nhu cầu cao, vừa chuẩn bị nền tảng kỹ thuật cho việc mở rộng các đường bay quốc tế trong khu vực năm 2026.

Sun PhuQuoc Airways đón tàu bay mới trong ngày đầu tiên năm mới 2026

Tàu bay mới của SPA do Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tài trợ vốn, là tàu bay Airbus A321NX thứ 4 của hãng. Được biết, NCB sẽ tiếp tục đồng hành toàn diện với SPA trong quá trình vận hành tiếp theo, bao gồm cung ứng vốn lưu động và triển khai các phương án tài chính phù hợp nhằm nâng cấp đội tàu bay và mở rộng mạng lưới đường bay trong nước và quốc tế.

Sun PhuQuoc Airways hiện sở hữu tổng cộng 6 tàu bay, trong đó có 4 tàu Airbus A321NX hoàn toàn mới. Đáng chú ý, tuổi bình quân của đội tàu bay hiện tại của hãng chỉ ở mức 2,49 năm. Con số này đưa Sun PhuQuoc Airways trở thành hãng hàng không sở hữu đội tàu bay trẻ nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại, đồng thời nằm trong nhóm những đội tàu bay trẻ nhất thế giới.

SPA sở hữu đội tàu bay trẻ nhất tại Việt Nam

Theo các thống kê của ngành hàng không quốc tế, tuổi bình quân đội tàu bay toàn cầu hiện dao động khoảng 13–15 năm, trong bối cảnh nhiều hãng buộc phải kéo dài vòng đời khai thác tàu bay do ảnh hưởng của đứt gãy chuỗi cung ứng sau đại dịch. Trong bức tranh đó, việc một hãng hàng không trẻ như Sun PhuQuoc Airways nhanh chóng xây dựng được đội tàu bay với tuổi bình quân dưới 3 năm được xem là lợi thế cạnh tranh nổi bật về hiệu quả khai thác.

Theo kế hoạch, ngay trong tháng 1-2026, Sun PhuQuoc Airways dự kiến sẽ tiếp tục bổ sung thêm hai tàu bay Airbus A320. Lộ trình này giúp hãng duy trì vị thế dẫn đầu về độ trẻ và mức độ hiện đại của đội tàu bay tại Việt Nam, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để mở rộng mạng bay quốc tế kết nối Phú Quốc: bắt đầu từ đầu quý 2 bao gồm các chặng Busan (Hàn Quốc), Singapore, Bangkok (Thái Lan), Hongkong; từ quý 3 mở chặng Mumbai, New Delhi (Ấn Độ) và Cao Hùng (Đài Loan).

Từ 8-1-2026, SPA sẽ tăng tần suất khai thác

Cùng với việc mở rộng đội tàu bay trẻ hiện đại và các chặng bay quốc tế, Sun PhuQuoc Airways cũng tập trung duy trì tần suất ổn định trên các đường bay hiện có, ưu tiên bố trí những khung giờ bay thuận lợi cho hành khách đi và đến Phú Quốc. Từ ngày 8-1-2026, Sun PhuQuoc Airways sẽ nâng tần suất khai thác lên 5 chuyến/ngày trên cả hai đường bay trọng điểm Hà Nội – Phú Quốc và TPHCM – Phú Quốc. Trong thời gian tới, hãng cũng sẽ tiếp tục tăng tần suất các chuyến bay để phục vụ du khách đến Phú Quốc mùa đẹp nhất trong năm.

Từ ngày 1-1-2026, hành khách của Sun PhuQuoc Airways có thể thực hiện thủ tục bay trực tuyến bằng sinh trắc học trên ứng dụng Sun PhuQuoc Airways liên kết với VNeID, thay thế dần việc xuất trình giấy tờ truyền thống tại sân bay. Sun PhuQuoc Airways dù mới cất cánh từ cuối năm 2025 nhưng đã nhanh chóng hoàn tất tích hợp và đưa vào vận hành thủ tục, cho thấy nỗ lực tiên phong chuyển đổi số để nâng trải nghiệm an toàn, nhanh chóng và thuận tiện cho khách hàng.

Sun PhuQuoc Airways triển khai thủ tục bay trực tuyến bằng sinh trắc học trên ứng dụng từ 1-1

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam mang tên một hòn đảo, được phát triển theo mô hình mạng bay “trục nan”, kết nối trực tiếp Phú Quốc với các trung tâm du lịch - kinh tế trong và ngoài nước. Hãng hướng tới phục vụ mọi người dân Việt Nam và du khách từ khắp nơi trên thế giới thông qua các chuyến bay thẳng, chi phí hợp lý và trải nghiệm liền mạch gắn với hệ sinh thái của Sun Group tại đảo ngọc, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận Phú Quốc như một điểm đến quốc tế.

Trong bối cảnh Phú Quốc trở thành đặc khu và được lựa chọn là điểm tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC 2027, sự hiện diện của một hãng hàng không mang tên đảo ngọc, với đội bay trẻ hiện đại, chiến lược phát triển bài bản và khác biệt, sẽ góp phần thúc đẩy du lịch, kết nối toàn cầu và nâng tầm vị thế Phú Quốc. Cùng với việc phát triển hãng hàng không kết nối trực tiếp Phú Quốc, Sun Group đồng thời tiếp nhận và vận hành Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đánh dấu bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cấp công suất khai thác và tạo chân đế hạ tầng vững chắc hướng đến APEC 2027.