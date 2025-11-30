Mặt trận Tổ quốc trong kỷ nguyên số

Những thao tác số đang xuất hiện ngày càng nhiều và gần gũi trong hoạt động của MTTQ tại TPHCM.
Đó không chỉ là thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tiếp nhận ý kiến người dân qua các kênh trực tuyến, mà còn là những hình ảnh xúc động khi người dân thành phố quét mã QR ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ…
Những thao tác số nhằm hướng đến xây dựng ứng dụng “Trung tâm an sinh xã hội số” để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Từ những thay đổi nhỏ nhưng kiên trì ấy, cho thấy MTTQ đang từng bước chuyển đổi phương thức hoạt động để gần dân và kịp thời trong thời đại số.