Mặt trận Tổ quốc trong kỷ nguyên số

Những thao tác số đang xuất hiện ngày càng nhiều và gần gũi trong hoạt động của MTTQ tại TPHCM.

Đó không chỉ là thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tiếp nhận ý kiến người dân qua các kênh trực tuyến, mà còn là những hình ảnh xúc động khi người dân thành phố quét mã QR ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ…

Những thao tác số nhằm hướng đến xây dựng ứng dụng “Trung tâm an sinh xã hội số” để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Từ những thay đổi nhỏ nhưng kiên trì ấy, cho thấy MTTQ đang từng bước chuyển đổi phương thức hoạt động để gần dân và kịp thời trong thời đại số.

Đoàn viên thanh niên phường Cầu Kiệu hướng dẫn người dân tra cứu dữ liệu trên ứng dụng VNeID trong ngày hội hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sài Gòn giám sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng thực trên hệ thống số
Người dân quét mã QR chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ theo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Minh Phụng ra quân các đội hình tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Công dân số trên địa bàn các khu phố

Mặt trận Tổ quốc kỷ nguyên số Ủy ban MTTQ Việt Nam Bình dân học vụ số chuyển đổi số

