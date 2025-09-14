"Viên ngọc quý" trong kho tàng nghệ thuật truyền thống

Hát bội là loại hình sân khấu truyền thống với lịch sử lâu đời, từng biểu diễn cung đình, gắn liền với các tích truyện lịch sử, trung nghĩa và lòng yêu nước.

Nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM biểu diễn trích đoạn trong vở Xử bá đao Từ Hải Thọ tại sân khấu trước Bảo tàng Lịch sử TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trang phục rực rỡ, hóa trang cầu kỳ và lối diễn xuất hình thể độc đáo, hát bội không chỉ là nghệ thuật giải trí mà còn là kho tàng văn hóa dân gian quý báu.

Với mong muốn lưu giữ những giá trị truyền thống, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM đã đẩy mạnh quảng bá, kết nối và biểu diễn hát bội tại một số trường học, đồng thời duy trì các suất diễn tại Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt (phường Gia Định) và Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Sài Gòn)… vào mỗi cuối tuần.

Trước buổi biểu diễn, nhà hát thường tổ chức giao lưu về cách thức hóa trang nhân vật, trình diễn nhạc cụ dân tộc, giới thiệu các sản phẩm lưu niệm gắn với nghệ thuật hát bội…, để khán giả có thể tìm hiểu và yêu thích hơn loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc này.

Nghệ sĩ hóa trang trước giờ lên sân khấu biểu diễn

Nghệ sĩ biểu diễn tiết mục múa chào mừng “Nhật Nguyệt Bát Thiên Vương”

Sân khấu hát bội ngoài trời, phục vụ du khách tại phía trước Bảo tàng Lịch sử Việt Nam trong khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Du khách nhỏ tuổi người nước ngoài thử tài mô phỏng động tác cưỡi ngựa ước lệ bằng chiếc roi đặc trưng của nghệ thuật hát bội

Khán giả nhỏ tuổi đặt câu hỏi về nghệ thuật tuồng cổ, hát bội

Các nghệ nhân biểu diễn trong một chương trình phục vụ cộng đồng

Du khách nước ngoài ghi hình một vở diễn ngoài trời

DŨNG PHƯƠNG