Phóng sự - Hồ sơ

"Viên ngọc quý" trong kho tàng nghệ thuật truyền thống

SGGP

Hát bội là loại hình sân khấu truyền thống với lịch sử lâu đời, từng biểu diễn cung đình, gắn liền với các tích truyện lịch sử, trung nghĩa và lòng yêu nước.

Nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM biểu diễn trích đoạn trong vở Xử bá đao Từ Hải Thọ tại sân khấu trước Bảo tàng Lịch sử TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM biểu diễn trích đoạn trong vở Xử bá đao Từ Hải Thọ tại sân khấu trước Bảo tàng Lịch sử TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trang phục rực rỡ, hóa trang cầu kỳ và lối diễn xuất hình thể độc đáo, hát bội không chỉ là nghệ thuật giải trí mà còn là kho tàng văn hóa dân gian quý báu.

Với mong muốn lưu giữ những giá trị truyền thống, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM đã đẩy mạnh quảng bá, kết nối và biểu diễn hát bội tại một số trường học, đồng thời duy trì các suất diễn tại Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt (phường Gia Định) và Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Sài Gòn)… vào mỗi cuối tuần.

Trước buổi biểu diễn, nhà hát thường tổ chức giao lưu về cách thức hóa trang nhân vật, trình diễn nhạc cụ dân tộc, giới thiệu các sản phẩm lưu niệm gắn với nghệ thuật hát bội…, để khán giả có thể tìm hiểu và yêu thích hơn loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc này.

PSA-Anh1-0W3A4480.jpg
Nghệ sĩ hóa trang trước giờ lên sân khấu biểu diễn
PSA-Anh4-0W3A4563.jpg
Nghệ sĩ biểu diễn tiết mục múa chào mừng “Nhật Nguyệt Bát Thiên Vương”
PSA-Anh10-0W3A4697.jpg
Sân khấu hát bội ngoài trời, phục vụ du khách tại phía trước Bảo tàng Lịch sử Việt Nam trong khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn
PSA-Anh9-0W3A4661.jpg
Du khách nhỏ tuổi người nước ngoài thử tài mô phỏng động tác cưỡi ngựa ước lệ bằng chiếc roi đặc trưng của nghệ thuật hát bội
PSA-Anh8-0W3A4626.jpg
Khán giả nhỏ tuổi đặt câu hỏi về nghệ thuật tuồng cổ, hát bội
PSA-Anh15-0W3A4723.jpg
Các nghệ nhân biểu diễn trong một chương trình phục vụ cộng đồng
PSA-Anh6-0W3A4606.jpg
Du khách nước ngoài ghi hình một vở diễn ngoài trời
DŨNG PHƯƠNG

Từ khóa

"Viên ngọc quý" kho tàng nghệ thuật truyền thống Hát bội loại hình sân khấu truyền thống Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt Thảo Cầm Viên Sài Gòn biểu diễn cung đình Nhật Nguyệt Bát Thiên Vương

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn