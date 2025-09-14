"Viên ngọc quý" trong kho tàng nghệ thuật truyền thống
SGGP
Hát bội là loại hình sân khấu truyền thống với lịch sử lâu đời, từng biểu diễn cung đình, gắn liền với các tích truyện lịch sử, trung nghĩa và lòng yêu nước.
Trang phục rực rỡ, hóa trang cầu kỳ và lối diễn xuất hình thể độc đáo, hát bội không chỉ là nghệ thuật giải trí mà còn là kho tàng văn hóa dân gian quý báu.
Với mong muốn lưu giữ những giá trị truyền thống, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM đã đẩy mạnh quảng bá, kết nối và biểu diễn hát bội tại một số trường học, đồng thời duy trì các suất diễn tại Lăng Đức Tả quân Lê Văn Duyệt (phường Gia Định) và Thảo Cầm Viên Sài Gòn (phường Sài Gòn)… vào mỗi cuối tuần.
Trước buổi biểu diễn, nhà hát thường tổ chức giao lưu về cách thức hóa trang nhân vật, trình diễn nhạc cụ dân tộc, giới thiệu các sản phẩm lưu niệm gắn với nghệ thuật hát bội…, để khán giả có thể tìm hiểu và yêu thích hơn loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc này.