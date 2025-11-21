Gieo yêu thương cho những mầm xanh

60 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc vinh dự được tham dự buổi gặp mặt Thủ tướng Chính phủ, mỗi người là một câu chuyện riêng về tình yêu nghề. Trong số đó, cô Trần Thị Tương Giao, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trúc Xanh (phường Rạch Dừa, TPHCM), để lại dấu ấn bằng sự tận tụy, bền bỉ và trái tim luôn hướng tới trẻ thơ.

“Chiến lược” của tình yêu

Phía sau cánh cổng Trường Mầm non Trúc Xanh là một thế giới trẻ thơ đầy màu sắc. Màu xanh mướt của cỏ cây hòa cùng sắc đỏ, sắc xanh rực rỡ của cầu trượt, xích đu. Ở góc thư viện nhỏ, các cô bé, cậu bé 5-6 tuổi ngồi quây quần bên chiếc bàn được “biến hóa” từ những lốp xe cũ, say mê lật từng trang truyện. Trong góc bài trí phong cảnh làng quê, những đứa trẻ lớn lên trong lòng thành phố cười khúc khích khi lần đầu được ôm một chú vịt giữa ổ rơm vàng óng...

Ở Trường Mầm non Trúc Xanh, những đứa trẻ gọi cô Trần Thị Tương Giao (giữa) là “bà” một cách đầy yêu thương, trìu mến

Giữa không gian ngập tràn yêu thương như ngôi nhà trong truyện cổ tích, lũ trẻ trìu mến gọi cô Hiệu trưởng Trần Thị Tương Giao là “bà”. Mỗi lần “bà” Giao xuất hiện, đám trẻ lại chạy ùa tới, miệng líu ríu: “Chúng con chào bà!”, rồi ôm lấy bà. Khoảnh khắc giản dị ấy, trong đôi mắt cô lấp lánh niềm hạnh phúc.

Cô Tương Giao lớn lên trong gia đình nhiều thế hệ làm nghề giáo. Tình yêu nghề được truyền lại như một giá trị thiêng liêng. Từ bước chân chập chững vào nghề năm 1991, đến nay, cô Giao đã từng làm việc tại 5 cơ sở giáo dục mầm non. Mỗi ngôi trường lại có những đặc thù riêng về vị trí địa lý, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ. Cô Giao trăn trở nghiên cứu kỹ những điều ấy để đề ra “chiến lược” phát triển riêng. Nơi thiếu thốn cơ sở vật chất, cô ưu tiên tạo không gian cho trẻ chơi và trải nghiệm. Ở trường mới thành lập, cô tập trung tạo dựng nề nếp, bồi dưỡng đội ngũ. Với trường có điều kiện, cô mạnh dạn đưa công nghệ, phương pháp giáo dục tiên tiến vào giảng dạy.

Riêng với Trường Mầm non Trúc Xanh, cô quan tâm đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới hoạt động giáo dục, đồng thời cho trẻ làm quen tiếng Anh, phát triển kỹ năng, phẩm chất ngay từ những năm đầu đời. Chính sự linh hoạt và định hướng rõ ràng đã giúp các trường nâng cao chất lượng, phát triển phù hợp với xu thế và tạo nên được những dấu ấn riêng.

Miệt mài ươm mầm

Là một cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm, cô Trần Thị Tương Giao quan niệm, đội ngũ giáo viên luôn là một trong những nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Vì vậy, cô thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, động viên giáo viên tham gia hội thi, học tập nâng cao trình độ. Không chỉ vậy, sự quan tâm tới những người đồng hành còn xuất phát từ những điều giản dị mà ý nghĩa như một lời động viên sau ngày dài vất vả, một cái gật đầu khen ngợi đúng lúc, hay những buổi họp mặt gia đình giúp đồng nghiệp được thấu hiểu và chia sẻ.

Bên cạnh đó, cô còn chú trọng xây dựng mối liên kết chặt chẽ với phụ huynh trong chăm sóc, giáo dục trẻ; cùng cha mẹ học sinh tổ chức nhiều hoạt động rèn kỹ năng sống, tham quan dã ngoại, tạo cơ hội cho trẻ khám phá, giao tiếp, học hỏi trong môi trường tự nhiên…

Cô Trần Thị Tương Giao vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì - phần thưởng ghi nhận 34 năm tận tụy với nghề giáo, trong đó 31 năm làm cán bộ quản lý. Năm 2025, cô Tương Giao là một trong 174 nhà giáo được Bộ GD-ĐT vinh danh toàn quốc vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” giai đoạn 2020-2025.

Cô Tương Giao còn tổ chức chuyên đề phối hợp phụ huynh chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, trong đó, mời phụ huynh dự các hoạt động làm quen chữ cái, làm quen với môn Toán. Qua tiết học, phụ huynh hiểu thêm trẻ đã được chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng gì, phương pháp học như thế nào, từ đó phối hợp chuẩn bị tốt cho trẻ. Đồng thời, cô mời giáo viên lớp 1 trao đổi những khó khăn mà trẻ thường gặp khi vào lớp 1, tư vấn phụ huynh chuẩn bị đồ dùng cá nhân, sách vở, chuẩn bị tâm lý cho trẻ trong những ngày đầu vào trường tiểu học.

Xuất phát từ mong muốn “san sẻ gánh nặng với phụ huynh”, từ năm học 2022-2023, cô Tương Giao mạnh dạn mở nhóm trẻ 13-24 tháng, lứa tuổi mà nhiều trường công lập “ngại” chưa thể tiếp nhận. Cô đầu tư thêm thiết bị chuyên biệt, trải thảm toàn bộ sàn nhà, trang bị đồ dùng phù hợp như máy sấy bình sữa, bình nước giữ nhiệt, đồ chơi… phù hợp, bố trí giáo viên nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm. Quyết định ấy nhanh chóng nhận được sự đồng tình của phụ huynh bởi chạm đúng nhu cầu bức thiết của xã hội.

Nhìn lại chặng đường theo nghề hơn 3 thập niên, cô Giao chia sẻ: “Mỗi đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc là niềm vui của tôi mỗi ngày. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, tiếp tục yêu nghề. Nếu như được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn nghề giáo, nghề của người ươm những mầm xanh”.