Miền Bắc và miền Nam sắp có nhiều đợt mưa

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, từ đêm 10-7 đến ngày 12-7, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to.

Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ tại các đô thị, trong đó có Hà Nội.

Cơn mưa chiều 10-7 tại Hà Nội

Từ chiều 11-7, khu vực Nghệ An đến TP Huế xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Tại Tây Nguyên và Nam bộ, mưa rào, dông xuất hiện cục bộ trong ngày. Chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Người dân tránh mưa trên đường Tố Hữu (TP Hà Nội) chiều 10-7. Ảnh: PHÚC HẬU

Từ đêm 12-7 đến ngày 20-7, Bắc bộ duy trì kiểu thời tiết có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm, tập trung ở vùng núi và trung du Bắc bộ. Khoảng thời gian từ ngày 12 đến 13-7 và từ ngày 16 đến ngày 17-7, lượng mưa có xu hướng giảm.

Cùng thời gian trên, từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung bộ, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế trong thời gian từ ngày 12 đến 14-7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày tiếp tục có nắng, một số nơi nắng nóng.

Từ đêm 12-7 đến ngày 20-7, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo cơ quan khí tượng, các địa phương trên cả nước cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PHÚC HẬU