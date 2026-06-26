Mưa dông, sét ở miền núi phía Bắc: 1 người tử vong, 1 người bị thương

Mưa dông xảy ra từ tối 25-6 đến ngày 26-6 tại khu vực miền núi phía Bắc đã làm 1 người tử vong và 1 người bị thương do sét đánh, hàng chục căn nhà bị hư hỏng và hơn 208ha lúa, hoa màu bị thiệt hại.

Người dân cần đề phòng sét khi có mưa dông. Ảnh minh họa

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa dông xảy ra từ tối 25-6 đến rạng sáng 26-6 đã gây ra nhiều thiệt hại cho các tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang.

Về người, mưa dông làm 1 người tử vong do sét đánh khi đi soi ếch là bà Làn Thị S. (sinh năm 1971, trú tại thôn Đồng Tiến, xã Yên Thành, tỉnh Tuyên Quang); 1 người khác bị thương do sét đánh vào nhà, cũng tại tỉnh Tuyên Quang.

Về tài sản, Tuyên Quang có 20 căn nhà bị hư hỏng, tốc mái; Cao Bằng có 63 căn nhà bị ngập nước. Mưa lớn cũng làm 208,21ha lúa và hoa màu tại Cao Bằng và Tuyên Quang bị thiệt hại, ảnh hưởng.

Mưa cũng gây ngập nước, sạt lở 4 vị trí trên tuyến đường tỉnh và 1 vị trí trên quốc lộ 34. Các địa phương đang tiếp tục thống kê, cập nhật thiệt hại.

Theo cơ quan khí tượng, trong ngày 26-6, vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa đến mưa to và rất to. Lượng mưa từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 26-6 tại một số nơi vượt 50mm, như Sơn Lộ (Cao Bằng) 76mm, Bằng Vân (Thái Nguyên) 62,2mm, Móng Cái 1 (Quảng Ninh) 57,2mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo đêm 26-6 và sáng 27-6, Bắc bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Chiều tối và tối, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

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