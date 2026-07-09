Mưa lũ ở Sơn La và Điện Biên gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến chiều tối 9-7, mưa lớn từ ngày 8-7 đã gây lũ, lũ ống và sạt lở đất tại 2 tỉnh Sơn La, Điện Biên với thiệt hại ban đầu ước hơn 10 tỷ đồng.

Công an xã Na Sang (tỉnh Điện Biên) hỗ trợ người dân trên địa bàn khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sáng 9-7. Ảnh: CÔNG AN XÃ NA SANG

Cụ thể, thiên tai làm 214 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 3 ngôi nhà sập hoàn toàn. Ngoài ra, hàng chục tuyến giao thông bị sạt lở. Tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 10,45 tỷ đồng.

Trong đó, tỉnh Điện Biên là địa phương chịu thiệt hại nặng, khi hứng chịu lượng mưa lớn kéo dài, buộc hàng chục hộ dân phải di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngoài ra, kết quả rà soát có khoảng 40 tuyến đường bị sạt lở, nhiều điểm giao thông ách tắc; 3 điểm trường bị ảnh hưởng; công trình thủy điện Nậm Mức 2 đang thi công bị hư hỏng.

Lực lượng chức năng của xã Na Sang kịp thời có mặt tại khu vực sạt lở để khắc phục thiên tai, sớm thông đường. Ảnh: CÔNG AN XÃ NA SANG

Tại tỉnh Sơn La, mưa lớn làm 1 người bị thương do đá lăn trúng ô tô đang lưu thông trên quốc lộ 279D. Toàn tỉnh này có 45 ngôi nhà bị thiệt hại, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, ách tắc.

Công an xã Na Sang (tỉnh Điện Biên) hỗ trợ người dân trên địa bàn khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: CÔNG AN XÃ NA SANG

Riêng tại xã Nà Tấu (tỉnh Điện Biên), hơn 150 người gồm công an, quân sự và lực lượng tại chỗ được huy động tham gia khắc phục hậu quả. Công tác thống kê thiệt hại vẫn đang được các địa phương tiếp tục cập nhật.

PHÚC VĂN