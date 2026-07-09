Thế giới

Mưa lớn gây lũ lụt tại Hàn Quốc

SGGPO

Ngày 9-7, mưa lớn tiếp tục trút xuống các tỉnh miền Trung và nhiều khu vực gây thiệt hại trên diện rộng tại Hàn Quốc.

Các cửa hàng tại thành phố Gongju, tỉnh Nam Chungcheong, ngập trong nước lũ. Ảnh: YONHAP
Các cửa hàng tại thành phố Gongju, tỉnh Nam Chungcheong, ngập trong nước lũ. Ảnh: YONHAP

Theo hãng tin Yonhap, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết các trận mưa dữ dội với lượng mưa lên tới 50 mm/giờ, đang trút xuống tỉnh Chungcheong ở miền Trung và các khu vực lân cận thuộc tỉnh Bắc Jeolla, Gyeonggi và Gangwon

KMA đã phải ban hành cảnh báo sạt lở đất và lũ lụt trên toàn quốc. Tính đến sáng 9-7, 147 người thuộc hơn 133 hộ gia đình tại Sejong, Bắc Gyeongsang, Bắc và Nam Chungcheong phải di dời khẩn cấp đến các hội trường làng và trung tâm phúc lợi tránh mưa lũ. Một vụ sạt lở bờ kè xảy ra tại quận Gadeok, thành phố Cheongju đã buộc người dân và toàn bộ nhân viên của một viện dưỡng lão phải tháo chạy để bảo đảm an toàn.

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Nước lũ dâng tại thành phố Daejon, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP

Theo Bộ Nội vụ và An ninh Hàn Quốc, tính đến sáng cùng ngày, có 94 trường hợp thiệt hại về cơ sở vật chất. Trong đó, có 83 công trình công cộng bị ảnh hưởng do cây đổ, sụt lún đất và ngập đường. Nhiều nhà ở cũng bị ngập lụt và hư hại. Chưa ghi nhận thương vong tại các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ.

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Từ khóa

KMA Bắc Jeolla Nam Chungcheong Gangwon Bắc Gyeongsang Hãng tin Yonhap Dưỡng lão Sụt lún Phúc lợi Sạt lở

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