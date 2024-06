Mở cửa hợp tác quốc tế ngành kỹ xảo

Hội thảo VFX Việt - Pháp 2024 (Vietnam - France VFX Conference 2024) vừa diễn ra tại TPHCM do Hiệp hội Kỹ xảo điện ảnh & Hoạt hình Việt Nam (VAVA) phối hợp cùng Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tổ chức.

Nhiều đơn vị uy tín trong ngành đến từ Pháp như HECAT STUDIO, Bloc D, REEPOST và IIM Digital School cùng các đại diện tiêu biểu của Việt Nam như: AIOI/Bad Clay Studio hay blankNegatives và MAAC Academy tham gia sự kiện. Tổng cộng, có hơn 50 đại diện các công ty trong ngành cùng tham dự.

Đại diện các studio về VFX của Việt Nam - Pháp thảo luận tại sự kiện. Ảnh: BTC

Tiềm năng và sự phát triển của lĩnh vực VFX tại cả hai thị trường Việt Nam và Pháp đã được các chuyên gia dẫn chứng bằng những số liệu thuyết phục.

Tại Pháp, từ năm 2022 doanh số ngành này đã đạt 100 triệu EURO, với mức tăng trưởng 100% trong 3 năm. Nó cũng tạo ra 13.000 công việc khác nhau ở cả hai lĩnh vực VFX và hoạt hình, với khoảng 3.000 đầu việc.

Hiệp hội các đơn vị hoạt động trong ngành VFX của Pháp (France VFX) cũng mới chỉ được thành lập từ năm 2017. Tuy nhiên, các đơn vị ở quốc gia này đã đứng sau nhiều bộ phim quốc tế đình đám: The Nun, John Wick 4, Guardians of the galaxy, House of the Dragon...

Trong khi đó, về phía Việt Nam hiện có 102 studio hoạt động trong ngành, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam (68) thu hút hơn 8.200 nhân sự.

Nếu tính từ mốc năm 1995 với 2 studio đầu tiên, giai đoạn cao nhất (năm 2021) thị trường chứng kiến mức tăng trưởng 26 studio/năm. Các studio Việt cũng là đơn vị hợp tác với nhiều thị trường quốc tế như: Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đan Mạch và Trung Quốc.

Phim Móng vuốt là một trong những trường hợp được phân tích tại sự kiện. Ảnh: BTC

Theo ông Thierry Nguyễn, Phó Chủ tịch VAVA, VFX Việt Nam là ngành còn trẻ, nhiều tiềm năng và cơ hội. Hiện đội ngũ VFX Việt Nam đồng thời làm việc cho các studio lớn ở nước ngoài, sáng tạo các nội dung mới cũng như tích cực tìm kiếm các cơ hội để thu hút các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước.

Đề cập đến thuận lợi của ngành, ông Dy Lê, Chủ tịch VAVA, nhấn mạnh đến các yếu tố về quy mô dân số lớn, lĩnh vực đào tạo phát triển, cơ hội học hỏi cả trong và ngoài nước... Tuy nhiên, theo ông, cạnh tranh quốc tế và khó khăn về kinh tế là hai trong số những thách thức nổi bật.

Theo các chuyên gia của cả Pháp và Việt Nam, với những tiềm năng của thị trường hai nước, mục tiêu đồng thời cũng là chiến lược rất quan trọng đó là làm sao thu hút và mở rộng các cơ hội hợp tác quốc tế.

Tùy viên nghe nhìn Đại sứ quán Pháp - Jeremy Segay tham dự sự kiện. Ảnh: BTC

HẢI DUY