Mở gian hàng Green SM ngay trên ứng dụng MoMo

Để đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và tiểu thương trong hành trình chuyển đổi số, MoMo đã hợp tác với Green SM Food triển khai giải pháp đăng ký gian hàng ngay trên ứng dụng MoMo.

Trên ứng dụng MoMo, người dùng dễ dàng mở gian hàng Green SM đển buôn bán online

Là nền tảng phục vụ hàng trăm nghìn cửa hàng F&B (dịch vụ ẩm thực và đồ uống) trên toàn quốc, MoMo không ngừng mở rộng hệ sinh thái dịch vụ nhằm mang lại nhiều giá trị hơn cho đối tác. Bên cạnh các giải pháp tài chính, MoMo từng bước kết nối chủ quán với những dịch vụ và đối tác mới, giúp các cửa hàng tiếp cận thêm các cơ hội phát triển kinh doanh ngay trên nền tảng quen thuộc.

Thông qua giải pháp hợp tác mới giữa hai bên, chủ quán có thể đăng ký mở gian hàng Green SM Food ngay trên ứng dụng MoMo. Thay vì phải cung cấp lại toàn bộ thông tin, các dữ liệu cửa hàng đã được xác thực trên MoMo sẽ được sử dụng để hỗ trợ điền trước biểu mẫu đăng ký. Chủ quán chỉ cần bổ sung những thông tin theo yêu cầu của Green SM Food trước khi gửi hồ sơ để xét duyệt. Sau khi hồ sơ được phê duyệt, gian hàng có thể nhanh chóng đi vào hoạt động trên Green SM Food.

Với phí đăng ký 0 đồng cùng quy trình duyệt nhanh trong 1 ngày, giải pháp giúp chủ quán rút ngắn thời gian hoàn tất thủ tục, nhanh chóng đưa gian hàng vào hoạt động và tiếp cận thêm cơ hội kinh doanh trên Green SM Food. Đối với Green SM Food, giải pháp này góp phần mở rộng mạng lưới đối tác nhà hàng thông qua một quy trình đăng ký thuận tiện hơn, giúp các cửa hàng dễ dàng tiếp cận nền tảng ngay từ những bước đầu.

Ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập, Phó chủ tịch cấp cao MoMo, cho biết: “Thông qua hợp tác với Green SM Food, MoMo mong muốn hỗ trợ các cửa hàng F&B tiếp cận thêm khách hàng, mở rộng cơ hội kinh doanh và gia tăng doanh thu trên môi trường số”.

KIM THANH