PILA và TOTM Technologies phát triển hạ tầng niềm tin số xuyên biên giới

Đại diện PILA ký kết hợp tác chiến lược cùng TOTM Technologies (Singapore)

Hợp tác giữa hai bên hướng tới mục tiêu xây dựng một nền tảng xác minh kỹ thuật số đáng tin cậy cho các giao dịch thương mại xuyên biên giới. Hạ tầng này giúp giảm thiểu chi phí xác minh chứng từ thủ công, đẩy nhanh tốc độ thông quan thủ tục và thắt chặt mối liên kết tin cậy giữa các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý.

Ông Nguyễn Phú Dũng, CEO PILA chia sẻ: “Kinh tế số trong tương lai không chỉ được xây dựng trên hạ tầng kết nối, mà còn phải được vận hành trên hạ tầng tin cậy. Khi danh tính số, chứng từ điện tử và dữ liệu có thể được xác minh một cách an toàn, đáng tin cậy và được công nhận, các giao dịch xuyên biên giới sẽ trở nên nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn…”.

Trong giai đoạn đầu, hai đơn vị triển khai thử nghiệm khả thi ứng dụng Chứng chỉ số (VC) bổ trợ cho quy trình Thư tín dụng (L/C) giữa các ngân hàng Việt Nam và Singapore.

Được biết quy trình L/C truyền thống hiện nay vẫn đòi hỏi các ngân hàng đối chiếu thủ công, tra cứu qua SWIFT phức tạp, kéo dài nhiều ngày và dễ bị giả mạo chứng từ. Cho nên giải pháp mới là một lớp xác thực số chạy song song với L/C mà không làm thay đổi quy trình pháp lý hiện hành.

Ngân hàng phát hành vẫn xử lý L/C thông thường, nhưng cấp thêm một chứng chỉ số VC để chứng thực tính toàn vẹn của thông tin. Khi chứng từ được gửi sang đối tác, bên nhận chỉ cần đối chiếu VC với hạ tầng niềm tin số để xác minh tức thì nguồn gốc phát hành chính xác, đảm bảo thông tin không bị sửa đổi mà không cần kết nối trực tiếp với ngân hàng phát hành.

Mô hình cầu nối tin cậy cho giao dịch thương mại số Việt Nam và Singapore.

Về mặt vận hành, PILA phụ trách hạ tầng phát hành và xác minh VC tại Việt Nam qua giải pháp NDAKey trên nền tảng blockchain. Trong khi đó, TOTM Technologies chịu trách nhiệm tích hợp giải pháp với khung kỹ thuật TradeTrust của Cơ quan Phát triển Truyền thông và Thông tin Singapore (IMDA).

Hai bên cũng đặt mục tiêu mở rộng mô hình sang các quốc gia ASEAN khác, trước hết là Indonesia. Các định hướng trọng tâm bao gồm ứng dụng Hộ chiếu số sản phẩm (DPP) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu truy xuất nguồn gốc hàng hóa và phát triển hạ tầng thanh toán xuyên biên giới an toàn, có khả năng tham gia các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý.

Ông Chan Wei Jie, Group CEO & Board Director của TOTM Technologies, cho biết: “Trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn tái định hình với xu hướng đa cực và phân mảnh kinh tế ngày càng rõ nét, việc các quốc gia Đông Nam Á tăng cường kết nối và hợp tác như một không gian kinh tế thống nhất trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, hạ tầng niềm tin số dựa trên danh tính số tự chủ (Self-Sovereign Identity) và các thông tin xác thực có thể kiểm chứng (Verifiable Credentials) sẽ là nền tảng cốt lõi, tạo dựng niềm tin cho các mô hình thương mại xuyên biên giới phát triển bền vững”.

Sự kiện này đánh dấu một bước đi mang tính đột phá, mở ra hành lang giao dịch số an toàn, minh bạch và tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp cùng các tổ chức tài chính trong khu vực.

KIM THANH