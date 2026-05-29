Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở phường Phước Thắng vận hành ổn định, thông suốt

Phường Phước Thắng hiện có hơn 71.200 nhân khẩu, 1.967 đảng viên. Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Từ ngày 1-7-2025 đến 5-5-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường tiếp nhận 17.497 hồ sơ; trong đó 99,6% hồ sơ được giải quyết sớm và đúng hạn.

Hội nghị sơ kết tại phường Phước Thắng

Mức độ hài lòng của người dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%. Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của phường đạt 97,58 điểm, xếp hạng 40/168 xã, phường, đặc khu và được xếp loại xuất sắc.

Đảng ủy phường đánh giá sau 1 năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức được thực hiện phù hợp chuyên môn, vị trí việc làm; đội ngũ cán bộ cơ bản ổn định tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về chuyển đổi số, hạ tầng công nghệ thông tin của phường cơ bản đáp ứng yêu cầu kết nối, liên thông dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Phường Phước Thắng khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền chính quyền địa phương 2 cấp

Thời gian tới, phường Phước Thắng tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

TRÚC GIANG