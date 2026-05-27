Phường Hòa Bình tập trung chuyển đổi số, nâng chất phục vụ người dân

Chiều 27-5, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đến dự có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Tăng Hữu Phong.

Đồng chí Tăng Hữu Phong trao bằng khen của UBND TPHCM đến các cá nhân

Sau gần 1 năm vận hành mô hình tổ chức mới, phường Hòa Bình đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đều đạt và vượt kế hoạch, 5 tháng đầu năm 2026 tiếp tục đạt kết quả khá. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được thực hiện hiệu quả, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn.

Phường thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thường xuyên quan tâm thăm hỏi, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ cận nghèo.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Huỳnh Kim Tuấn đề nghị các cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong công việc; số hóa hồ sơ, biểu mẫu trong công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức và văn phòng. Đồng thời, quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, chăm lo thực chất cho người già yếu và người có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Tăng Hữu Phong thừa lệnh ủy quyền Chủ tịch nước trao Huy chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân

Phối hợp triển khai tốt công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, phân khu chức năng hợp lý; tăng cường đầu tư trường học, cơ sở y tế, mảng xanh và các tiện ích phục vụ người dân. Giải quyết dứt điểm các hồ sơ nhà đất tồn đọng, xóa các điểm đen về giao thông, môi trường, góp phần xây dựng địa phương sạch đẹp, an toàn.

Dịp này, 2 cá nhân nhận Huy chương Lao động hạng Ba; 2 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 8 tập thể và 9 cá nhân nhận bằng khen của UBND TPHCM.

CẨM NƯƠNG

