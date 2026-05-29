Phường Xuân Hòa phổ biến pháp luật, tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 29-5, Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Hòa, TPHCM tổ chức chương trình gặp gỡ, động viên và trao quà tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Trung tá Lê Thanh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Hòa phát biểu tại chương trình. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại chương trình, Trung tá Lê Thanh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Hòa, chia sẻ, thiếu nhi là niềm vui, hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Trách nhiệm của người lính không chỉ là bảo vệ bình yên cho nhân dân, mà còn là chăm lo, đồng hành cùng thế hệ trẻ.

Theo Trung tá Lê Thanh Hùng, sự yêu thương không chỉ là chăm lo về vật chất, mà còn góp phần tạo “lá chắn” an toàn để các em được phát triển toàn diện.

Ông Nguyễn Văn Tính, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TPHCM phổ biến quy định pháp luật về bạo lực, xâm hại trẻ em cho các em nhỏ. Ảnh: THANH HIỀN

Tại chương trình, ông Nguyễn Văn Tính, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TPHCM, đã phổ biến một số quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; trang bị cho các em kiến thức tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ trong cuộc sống.

Lãnh đạo phường Xuân Hòa trao quà cho các em thiếu nhi tại chương trình. Ảnh: THANH HIỀN

Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự phường Xuân Hòa trao hơn 70 suất quà tặng con em cán bộ, chiến sĩ dân quân thường trực và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

