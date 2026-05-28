Phường Rạch Dừa: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả

Chiều 28-5, Đảng ủy phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, ngay sau khi sáp nhập, phường đã nhanh chóng hoàn thiện tổ chức bộ máy với đầy đủ các cơ quan tham mưu của Đảng, MTTQ và chính quyền; thành lập 3 phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công cùng 20 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Công tác tinh giản bộ máy cũng được triển khai đồng bộ, giải quyết chế độ cho 42 trường hợp theo quy định.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Rạch Dừa.

Điểm nổi bật sau một năm vận hành là hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số. Trung tâm Phục vụ hành chính công đã niêm yết đầy đủ 302 thủ tục hành chính; tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn đạt 96,9%, tương ứng 13.463/13.893 hồ sơ. Đặc biệt, mức độ hài lòng của người dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%.

Lãnh đạo phường Rạch Dừa trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026

Tại hội nghị, lãnh đạo phường Rạch Dừa cho biết, địa phương hiện vẫn còn thiếu biên chế so với nhu cầu thực tế. Một số lĩnh vực như tài chính, đất đai, quy hoạch đô thị còn thiếu nhân sự chuyên môn sâu; cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc đã xuống cấp, cần sớm được nâng cấp, cải tạo... Do vậy, phường tiếp tục kiến nghị bổ sung nhân sự, tài chính phù hợp để vận hành hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Dịp này, Đảng ủy Phường cũng đã tổ chức biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026

NGUYỄN NAM