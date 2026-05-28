Triển khai 50 công trình chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Tại hội nghị triển khai, phường Phước Thắng thông qua chương trình thực hiện 50 công trình, phần việc, gắn các hoạt động kỷ niệm với nâng cao chất lượng phục vụ người dân và xây dựng đô thị văn minh. Tổng kinh phí cho đợt hoạt động cao điểm này hơn 886 triệu đồng.
Cụ thể, phường sẽ dành kinh phí gần 700 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, như: trao 312 thẻ bảo hiểm y tế, học bổng cho học sinh khó khăn; chăm lo người có công và tặng quà cho 300 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh đó, phường còn triển khai 23 công trình về xây dựng đô thị văn minh với tổng kinh phí hơn 172 triệu đồng, tiêu biểu như “Đường cờ Tổ quốc”, “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”, "Khu dân cư muôn sắc hoa”...
Địa phương cũng thực hiện 17 nội dung tuyên truyền thông qua các mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.
Đối với lĩnh vực cải cách hành chính, địa phương tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.