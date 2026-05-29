Sau 1 năm sáp nhập, xã Long Hải đạt nhiều kết quả tích cực

Sáng 29-5, Đảng ủy xã Long Hải (TPHCM) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau khi thực hiện sáp nhập và vận hành mô hình mới từ ngày 1-7-2025, xã Long Hải có diện tích tự nhiên 27,93km², dân số 110.272 người với 27 ấp. Đảng bộ xã hiện có 74 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với hơn 1.700 đảng viên.

Đồng chí Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Ngô Thanh Phúc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đồng chủ trì hội nghị

Qua gần 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Địa phương cũng đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo dân chủ, đúng quy định pháp luật.

Công tác chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Xã đã hoàn thành 100% việc làm sạch và đồng bộ dữ liệu dân cư, dữ liệu đảng viên và dữ liệu chuyên ngành; đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trang bị thêm máy tính, máy in và thiết bị số hóa phục vụ công tác chuyên môn và giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Hải được duy trì hoạt động ổn định, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong quý I-2026, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ đạt hơn 3.100 tỷ đồng, bằng hơn 26% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 130 tỷ đồng, bằng hơn 30% kế hoạch năm.

Công tác phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được triển khai quyết liệt. UBND xã đã phê duyệt chủ trương đầu tư 15 dự án trong năm 2026 và dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030 nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định.

Cán bộ xã hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính

Tại hội nghị, ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hải ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong quá trình triển khai mô hình mới. Đồng thời đề nghị thời gian tới, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tập trung khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

THÀNH HUY