Người dân chung cư Lapen lo lắng vì công trình nứt gãy liên tục

Chung cư 36 tầng Lapen Center (phường Tam Thắng, TPHCM) từng ghi nhận nhiều vết nứt, bong tróc tường. Những ngày gần đây lại tiếp tục xuất hiện tình trạng tương tự.

Ngày 28-5, theo phản ánh của người dân, tổ công tác của phường Tam Thắng (TPHCM) đã đến chung cư PVC-IC Diamond (tên thương mại là chung cư Lapen) để kiểm tra tình trạng nứt gãy, khiến cư dân lo lắng.

Qua kiểm tra thực tế tại các tầng ở nhiều căn hộ và khu vực hành lang, phía ngoài, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều chỗ bị nứt tường, bong tróc. Đặc biệt là hiện tượng nứt, tách lớp tường bao tại căn hộ 16-17, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Người dân tại chung cư cho biết, hiện tượng bung nứt tường bao đã xảy ra từ tháng 7-2025, nghiêm trọng nhất là tại các căn hộ tầng 16, trong đó có căn hộ 16-08. Đáng nói là các vết nứt, vị trí hư hỏng cũ từ năm 2025 chưa được khắc phục xong, thì sang năm 2026 lại có nhiều vết nứt gãy mới xuất hiện. Điều này khiến người dân bức xúc, lo lắng.

Qua phản ánh của cư dân về vết nứt mới tại căn hộ 16-17, Ban quản trị chung cư Lapen Center cho biết, với một số vết nứt mới, Sở Xây dựng TPHCM và cơ quan chức năng địa phương đã thực hiện khảo sát hiện trạng để nắm bắt tình hình, đề xuất phương án xử lý.

Tổ khảo sát đánh giá hiện trạng vết nứt mới kéo dài tại tầng 16 chung cư Lapen là rất nguy hiểm, có nguy cơ bung rớt ra ngoài . Ảnh: QUANG VŨ

Đối với các vết nứt cũ, 276 hộ dân đã đồng thuận ký đơn kiến nghị tập thể gửi đến Sở Xây dựng TPHCM đề nghị tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn diện dự án chung cư Lapen, nhất là kiểm tra chất lượng công trình, vật liệu xây dựng và việc tuân thủ thiết kế, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...; xác định nguyên nhân thực sự của các sự cố nứt gãy, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan cùng các nội dung khác.

