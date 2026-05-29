Hơn 400 thiếu nhi khó khăn tham gia Ngày hội thiếu nhi 1-6

Ngày 29-5, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ bảo trợ trẻ em Bình Dương (trực thuộc Sở Y tế TPHCM) tổ chức chương trình “Ngày hội thiếu nhi 1-6” tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (TPHCM).

Tham gia ngày hội có 400 trẻ em, trong đó có 40 em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội, 360 em có hoàn cảnh khó khăn đến từ 30 xã, phường trên địa bàn TPHCM.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ tại chương trình

Tại chương trình, các em được tham gia nhiều hoạt động giao lưu, văn nghệ, trò chơi hoạt náo và nhận quà từ các đơn vị tài trợ. Mỗi phần quà trị giá khoảng 600.000 đồng, gồm tiền mặt và quà tặng, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Ban tổ chức chương trình trao quà đến các em thiếu nhi

Dịp này, nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã đồng hành hỗ trợ kinh phí và quà tặng cho trẻ em khó khăn, như Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu, VietinBank Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu, BWACO, BIDV Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty TNHH POLYSTYRENE Việt Nam...

MẠNH THẮNG

