Sức sống cơ sở

Trao quà cho tín đồ Hồi giáo ở phường Gia Định nhân Đại lễ Raya Idil Adha

SGGPO

Ngày 29-5, tại khu phố 53, Ủy ban MTTQ phường Gia Định (TPHCM) phối hợp với Công an phường  tổ chức chương trình chăm lo cho đồng bào tín đồ Hồi giáo, nhân Đại lễ Raya Idil Adha Hồi lịch 1447- Dương lịch 2026,

Trong khuôn khổ chương trình, Hội liên hiệp phụ nữ phường cũng đã ra mắt mô hình "Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em", đồng thời trao tặng 30 phần quà đến đồng bào Hồi giáo và 17 phần quà hỗ trợ cho phụ nữ và người dân đang sinh sống tại khu nhà trọ, với tổng số tiền 20 triệu đồng.

20260529_082256 (1).jpg
Các đơn vị ký kết xây dựng "Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em". Ảnh: MINH HẢI
20260529_082642.jpg
Cộng đồng người Chăm nhận quà từ ban tổ chức. Ảnh: MINH HẢI

Đại diện ban tổ chức cho biết, các hoạt động này nhằm nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho bà con nhân dân, đặc biệt là đồng bào tín đồ Hồi giáo.

Cũng tại chương trình, công an phường Gia Định tổ chức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và phòng, chống tội phạm cho người dân. Thông qua hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn.

MINH HẢI

Từ khóa

phường gia định TPHCM quà tặng kỹ năng sống

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn