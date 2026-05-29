Trao quà cho tín đồ Hồi giáo ở phường Gia Định nhân Đại lễ Raya Idil Adha

Trong khuôn khổ chương trình, Hội liên hiệp phụ nữ phường cũng đã ra mắt mô hình "Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em", đồng thời trao tặng 30 phần quà đến đồng bào Hồi giáo và 17 phần quà hỗ trợ cho phụ nữ và người dân đang sinh sống tại khu nhà trọ, với tổng số tiền 20 triệu đồng.

Các đơn vị ký kết xây dựng "Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em". Ảnh: MINH HẢI

Cộng đồng người Chăm nhận quà từ ban tổ chức. Ảnh: MINH HẢI

Đại diện ban tổ chức cho biết, các hoạt động này nhằm nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện công tác chăm lo an sinh xã hội và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho bà con nhân dân, đặc biệt là đồng bào tín đồ Hồi giáo.

Cũng tại chương trình, công an phường Gia Định tổ chức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và phòng, chống tội phạm cho người dân. Thông qua hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn.

MINH HẢI