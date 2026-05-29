Xã Bắc Tân Uyên khám sức khoẻ khởi đầu cho trẻ dưới 24 tháng tuổi

Trạm Y tế xã Bắc Tân Uyên vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên tổ chức khám sức khỏe cho trẻ dưới 24 tháng tuổi trên địa bàn.

Nhân viên y tế tiếp đón, hướng dẫn và hỗ trợ làm thủ tục khám cho trẻ

Quy trình khám cho trẻ được thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn với nhiều nội dung đánh giá toàn diện.

Trẻ được khai thác tiền sử bệnh, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, tiêm chủng và đo các chỉ số tăng trưởng như cân nặng, chiều dài, vòng đầu.

Đặc biệt, các bác sĩ còn chú trọng theo dõi sự phát triển tinh thần, vận động và thực hiện trắc nghiệm sàng lọc nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ cho trẻ.

Nhân viên y tế thăm khám sức khỏe cho trẻ

Toàn bộ kết quả khám của trẻ đều được cập nhật trực tiếp vào Hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng.

Dữ liệu sau đó được kết nối và tích hợp vào ứng dụng VNeID, giúp phụ huynh có thể dễ dàng theo dõi tình trạng sức khỏe của con em mình theo vòng đời và làm căn cứ cho các đợt điều trị, can thiệp y tế sau này.

Theo kế hoạch của địa phương, từ nay đến hết ngày 30-6, xã Bắc Tân Uyên sẽ tiếp tục triển khai khám sức khỏe cho các nhóm đối tượng khác như trẻ em dưới 18 tuổi không đi học hoặc chưa được khám sức khoẻ trong năm học 2025 – 2026, người lao động phi chính thức, người cao tuổi.

Trước đó, UBND TPHCM cũng đã ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn năm 2026, với mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần mỗi năm và được lập hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

THÀNH AN