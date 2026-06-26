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Khai mạc Lễ hội Thiếu nhi phía Đông TPHCM

SGGPO

 Tối 26-6, Lễ hội Thiếu nhi phía Đông TPHCM năm 2026 (Kids Fest 2026) với chủ đề "Vòng tay bè bạn" khai mạc tại Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Vũng Tàu).

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Chương trình biểu diễn nghệ thuật của các em nhỏ tại lễ hội

Chương trình do Thành đoàn và Nhà Thiếu nhi TPHCM phối hợp tổ chức, diễn ra tại Nhà Thiếu nhi TPHCM và Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu, từ ngày 26 đến 28-6.

Lễ hội mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, sáng tạo như bóng rổ thiếu nhi, đua xe đạp chòi, robot sáng tạo, vẽ ứng dụng AI, tranh cát nghệ thuật, tô tượng, xe mô hình..., nhằm tạo sân chơi để thiếu nhi giao lưu, rèn luyện kỹ năng và phát huy khả năng sáng tạo trong dịp hè.

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Ban tổ chức trao học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Dịp này, Ban tổ chức trao 60 suất học bổng cùng nhiều phần quà đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học tại các phường Vũng Tàu, Phước Thắng, Tam Thắng và Rạch Dừa, góp phần động viên các em tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống.

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TRÚC GIANG - AN NHIÊN

Từ khóa

Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu Vũng Tàu Phước Thắng Tam Thắng Rạch Dừa Kids Fest 2026

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