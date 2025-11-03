Mở luồng 2 làn cho tàu "siêu tải" 24.000 TEU

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tàu mẹ trên 200 tấn vào luồng Vũng Tàu - Thị Vải

Theo quy hoạch, cảng biển này gồm các khu bến: Thị Vải, Cái Mép, Long Sơn, sông Dinh, Sao Mai - Bến Đình, bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu, bến cảng Côn Đảo, các bến cảng dầu khí ngoài khơi; các bến phao, khu chuyển tải và các khu neo chờ, tránh, trú bão.

Mục tiêu đến năm 2030, cảng biển đáp ứng lượng hàng hóa từ 215-236,9 triệu tấn (trong đó hàng container từ 16,25-18,25 triệu TEU, chưa bao gồm hàng container trung chuyển quốc tế), và 2,67-2,89 triệu lượt khách.

Tàu mẹ cập cảng

Cảng biển sẽ có 60 bến cảng, từ 117 đến 123 cầu cảng chính với tổng chiều dài từ 28.948m đến 30.823m. Phạm vi vùng đất, vùng nước được xác định phù hợp với quy mô bến cảng và đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa.

Tầm nhìn đến năm 2050, tiếp tục phát triển các bến cảng mới đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng từ 3,5%/năm đến 3,8%/năm. Bến cảng Cái Mép Hạ có quy mô dự kiến phát triển 17 cầu cảng; bến cảng Cái Mép Hạ hạ lưu quy mô dự kiến phát triển 33 cầu cảng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng hóa.

Theo quy hoạch, các dự án ưu tiên đầu tư gồm: Đầu tư mở rộng đoạn cong chữ "S" luồng Cái Mép - Thị Vải, cùng kết cấu hạ tầng phục vụ công tác đảm bảo an toàn hàng hải như: khu neo chờ, tránh, trú bão, hệ thống giám sát và điều phối hàng hải (VTS); Đầu tư xây dựng bến công vụ, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ quản lý Nhà nước chuyên ngành.

Đồng thời, ưu tiên đầu tư các bến cảng tại khu vực Cái Mép Hạ, bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu và các bến cảng khác theo quy hoạch.

Bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu được quy hoạch 1 bến, gồm 2 cầu cảng có tổng chiều dài 840m, đáp ứng lượng hành khách thông qua từ 1,39-1,5 triệu lượt khách. Bến cảng có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 225.000 GT.

Tổng nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch đến năm 2030 khoảng 1.931,3ha (chưa bao gồm các khu vực phát triển các khu công nghiệp, logistics... gắn liền với cảng). Tổng nhu cầu sử dụng mặt nước khoảng 68.923ha (đã bao gồm diện tích vùng nước khác trong phạm vi quản lý không bố trí công trình hàng hải).

Tàu mẹ vào luồng Vũng Tàu - Thị Vải

Đến năm 2030, nhu cầu vốn đầu tư hệ thống cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 81.841 tỷ đồng, gồm vốn đầu tư cho hạ tầng hàng hải công cộng khoảng 5.131 tỷ đồng và nhu cầu vốn đầu tư cho bến cảng khoảng 76.710 tỷ đồng (chỉ bao gồm các bến cảng kinh doanh dịch vụ xếp dỡ hàng hóa).

Kết cấu hạ tầng hàng hải công cộng được quy hoạch phát triển đồng bộ với quy mô bến cảng, lộ trình đầu tư tùy thuộc nguồn lực và nhu cầu.

Trong đó, cải tạo nâng cấp các tuyến luồng hàng hải: luồng Vũng Tàu - Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng container Cái Mép, bao gồm đoạn luồng từ phao số “0” đến thượng lưu bến cảng container quốc tế Cái Mép (CMIT) cho tàu đến 200.000 tấn/18.000 TEU giảm tải hoặc lớn hơn; đoạn luồng từ thượng lưu bến cảng container quốc tế Cái Mép (CMIT) đến thượng lưu bến cảng container Tân cảng Cái Mép (TCIT và TCCT) cho tàu đến 160.000 tấn giảm tải hoặc lớn hơn.

Bên cạnh đó, đoạn luồng tại khúc cong chữ "S", từ thượng lưu bến cảng container Tân cảng Cái Mép (TCIT và TCCT) đến bến cảng khởi động Phước An sẽ nâng cấp cho tàu 60.000 tấn đầy tải hoặc lớn hơn; đoạn luồng từ bến cảng Phước An đến bến cảng Gò Dầu trên sông Thị Vải cho tàu 30.000 tấn đầy tải.

Đồng thời, nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến luồng Vũng Tàu - Thị Vải thành luồng 2 làn tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 tấn/24.000 TEU phù hợp tiến trình phát triển các bến cảng phía hạ lưu.

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ công tác bảo đảm an toàn hàng hải và quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng hải tại các khu vực cảng biển. Trường hợp huy động nguồn xã hội hóa, cho phép đầu tư luồng hàng hải phù hợp với quy mô quy hoạch bến cảng.

THÀNH HUY