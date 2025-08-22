Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng

Loạt nhân viên của nhiều ngân hàng đã câu kết, mở tài khoản ngân hàng trái quy định, giúp sức cho đối tượng trong đường dây rửa tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Đà Nẵng khám xét tại ngân hàng VPbank chi nhánh Thăng Long

Ngày 22-8, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện hàng ngàn tài khoản ngân hàng doanh nghiệp “ma”, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ đã được cấp tràn lan, thậm chí đối tượng dùng giấy tờ giả mạo, không đến ngân hàng làm việc vẫn có thể mở tài khoản…

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác định hàng loạt cán bộ, nhân viên của nhiều ngân hàng đã câu kết với Trang Quang Trung (trú tại TP Đà Nẵng - là đối tượng chính trong đường dây rửa tiền) để cấp, mở tài khoản ngân hàng trái quy định pháp luật, giúp sức cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Xác định đây chính là hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế tập trung điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên các ngân hàng trong vụ án.

Đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố 4 đối tượng, trong đó bắt tạm giam đối với Đàm Hồng Hiểu (là nhân viên ngân hàng MBV, trước đây là Oceanbank), Phan Thị Nguyên Thảo (là nhân viên ngân hàng LPBank) và Nguyễn Thị Yến (là nhân viên ngân hàng VPBank); áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Trà Vi (nhân viên ngân hàng VPBank).

Đồng thời, tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng MBV Chi nhánh Bình Dương (trước đây), ngân hàng VPBank Chi nhánh Thăng Long (Hà Nội), ngân hàng LPBank Chi nhánh Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án.

Trước đó, ngày 22-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá thành công đường dây rửa tiền do Trang Quang Trung cầm đầu với quy mô lên đến gần 30.000 tỷ đồng.

PHẠM NGA