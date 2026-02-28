Khởi tố 4 thanh niên đánh nhau sau cuộc nhậu tất niên

Ngày 28-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 thanh niên về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ảnh cắt từ clip

Các bị can gồm: T.H. Anh (31 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), Đ.N. Khương (33 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), H.Q. Duy (23 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) và L.Q. Thông (28 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận, TPHCM).

Theo thông tin ban đầu, tối 10-2, hai nhóm thanh niên không quen biết đến ăn tất niên tại một quán trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận. Trong lúc mời bia qua lại, hai bên xảy ra cự cãi. Anh cho rằng Duy có lời lẽ thô tục nên yêu cầu xin lỗi, khiến Duy bỏ chạy. Sau đó, Duy gọi điện cho Thông quay lại đón.

Trên đường về, Duy đòi quay lại quán gặp nhóm của Anh. Thông đồng ý và chở Duy về phòng trọ lấy một con dao dài 38cm giấu trong áo khoác rồi quay lại quán.

Tại đây, Khương và Anh lao vào dùng tay không đánh Duy ngã xuống lề đường, Thông rút dao chém trúng tay của Anh nhưng không gây thương tích. Thông ngã xuống đường và bị Anh dùng bản dao đánh vào lưng. Cùng lúc, Khương dùng nón bảo hiểm đánh nhau với một người trong nhóm của Thông. Vụ việc chỉ dừng lại khi được mọi người can ngăn.

Do quá say xỉn, Thông bị bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung Mỹ Tây. Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân quay clip và đăng tải trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp các đơn vị liên quan truy xét, triệu tập những người liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi.

KIẾN VĂN