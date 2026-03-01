Công an TPHCM triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc quy mô

Sáng 1-3, Công an TPHCM cho biết, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an Thành phố đã liên tiếp triệt xoá nhiều điểm đánh bạc.

Cụ thể, ngày 19-2 (nhằm ngày mùng 3 tết) hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và Công an phường Vũng Tàu đã đột kích vào tụ điểm đánh bạc tại khu vực trước nhà số 61 - 65 Thắng Nhì, phường Vũng Tàu do Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, cư trú tại phường Vũng Tàu) cầm đầu.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý 38 con bạc đang sát phạt dưới hình thức đánh bài cào (3 cây) ăn thua bằng tiền; thu giữ tổng số tiền hơn 160 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Nguyễn Văn Tuấn và đồng bọn.

Các đối tượng và tang vật thu giữ tại hiện trường

Tiếp đó, trưa 28-2, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị phối hợp đã triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại bãi đất trống phía sau nhà không số (thuộc tổ 14, khu phố 12, phường Hòa Lợi, TPHCM).

Tụ điểm này do nhóm Lê Văn Tuấn (sinh năm 1986), Phạm Thành Nhịnh (sinh năm 1979) và Trịnh Linh Dương (sinh năm 1994) cùng cư trú tại Phường Hòa Lợi) cầm đầu. Tụ điểm thu hút nhiều con bạc từ các địa phương khác đến tham gia sát phạt với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng liên quan

Tại thời điểm phá án, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 45 người đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ hơn 300 triệu đồng, 8 con gà đá, 38 điện thoại di động, 32 xe gắn máy, 2 ô tô cùng nhiều vật chứng khác.

NGUYỄN NAM - MẠNH THẮNG