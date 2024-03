Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu xăng dầu từ Singapore về Việt Nam

Tối 19-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố để mở rộng điều tra vụ án “Buôn lậu” liên quan Chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai xác lập vào tháng 9-2020.