Phát triển đô thị thông minh gắn với quản trị số

Hội thảo “Giải pháp xây dựng và phát triển đô thị thông minh trên địa bàn TPHCM”. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, với vị trí là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao thương quốc tế, TPHCM đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng chủ đạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với vùng và cả nước. Trong quá trình phát triển, thành phố xác định xây dựng đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 4714/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển đô thị thông minh tại TPHCM giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THANH HIỀN

“Đề án là một cột mốc đặc biệt quan trọng, định hình chặng đường phát triển của thành phố trong kỷ nguyên số. Mục tiêu xuyên suốt của đề án là xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh. Trong đó, thành phố hướng đến quản trị đô thị phải dựa trên dữ liệu và công nghệ số”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: THANH HIỀN

Tại hội thảo, ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng nhìn nhận, phát triển đô thị thông minh không còn là một lựa chọn mang tính thử nghiệm, càng không đơn thuần là đầu tư thêm camera, cảm biến, trung tâm điều hành hay một số ứng dụng số. Đây là quá trình đổi mới toàn diện phương thức quy hoạch, xây dựng, quản lý và cung cấp dịch vụ đô thị; chuyển từ quản lý theo từng ngành, xử lý sau khi sự việc xảy ra sang quản trị tích hợp, chủ động và có khả năng dự báo trên cơ sở dữ liệu.

THANH HIỀN