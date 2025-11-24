Mở rộng kết nối cung - cầu, đảm bảo chất lượng hàng hóa, ổn định giá

Sở Công thương TPHCM cho biết bên cạnh dự trữ hàng hóa theo kế hoạch bình ổn, thành phố đang đẩy mạnh mở rộng mạng lưới kết nối cung - cầu với các tỉnh, thành nhằm bổ sung nguồn hàng Tết phong phú hơn cho cả hệ thống phân phối hiện đại và truyền thống.

Theo đó, từ nay đến ngày 21-12, Hội nghị Kết nối cung - cầu giữa TPHCM và các địa phương sẽ diễn ra tại phường Vũng Tàu với sự tham gia của hơn 21 tỉnh, thành cùng khoảng 15 tập đoàn bán lẻ, nhà phân phối lớn. Dự kiến hàng ngàn mặt hàng đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, nông sản chế biến và hàng tiêu dùng thiết yếu được giới thiệu tại sự kiện, mở rộng cơ hội đưa hàng chất lượng vào hệ thống cung ứng tết của TPHCM. Theo Sở Công thương, chương trình năm 2024 từng thu hút hơn 2.000 doanh nghiệp từ 45 tỉnh, thành và giúp hàng ngàn sản phẩm tìm được đầu ra ổn định.

Song song đó, các đơn vị bán lẻ tại TPHCM cũng triển khai hoạt động đưa hàng thiết yếu vào sâu trong khu dân cư. Co.opSmile vừa phối hợp UBND phường Đức Nhuận tổ chức các phiên bán hàng lưu động tại trường học và khu dân cư, cung cấp thực phẩm, hàng gia dụng, nhu yếu phẩm chất lượng, giá ổn định. Hoạt động nhằm giúp người dân tiếp cận hàng hóa an toàn ngay tại địa phương, giảm thời gian di chuyển trong giai đoạn cận tết. Theo Sở Công thương, việc kết hợp đưa hàng về phường và mở rộng kết nối cung - cầu sẽ giúp TPHCM chủ động hơn về nguồn cung, đồng thời tạo thêm lựa chọn hàng hóa rõ nguồn gốc, phù hợp nhu cầu tiêu dùng Tết Bính Ngọ 2026.

PHƯƠNG ANH