Tiêu dùng thông minh

Mở rộng kết nối cung - cầu, đảm bảo chất lượng hàng hóa, ổn định giá

SGGP

Sở Công thương TPHCM cho biết bên cạnh dự trữ hàng hóa theo kế hoạch bình ổn, thành phố đang đẩy mạnh mở rộng mạng lưới kết nối cung - cầu với các tỉnh, thành nhằm bổ sung nguồn hàng Tết phong phú hơn cho cả hệ thống phân phối hiện đại và truyền thống.

Theo đó, từ nay đến ngày 21-12, Hội nghị Kết nối cung - cầu giữa TPHCM và các địa phương sẽ diễn ra tại phường Vũng Tàu với sự tham gia của hơn 21 tỉnh, thành cùng khoảng 15 tập đoàn bán lẻ, nhà phân phối lớn. Dự kiến hàng ngàn mặt hàng đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, nông sản chế biến và hàng tiêu dùng thiết yếu được giới thiệu tại sự kiện, mở rộng cơ hội đưa hàng chất lượng vào hệ thống cung ứng tết của TPHCM. Theo Sở Công thương, chương trình năm 2024 từng thu hút hơn 2.000 doanh nghiệp từ 45 tỉnh, thành và giúp hàng ngàn sản phẩm tìm được đầu ra ổn định.

Song song đó, các đơn vị bán lẻ tại TPHCM cũng triển khai hoạt động đưa hàng thiết yếu vào sâu trong khu dân cư. Co.opSmile vừa phối hợp UBND phường Đức Nhuận tổ chức các phiên bán hàng lưu động tại trường học và khu dân cư, cung cấp thực phẩm, hàng gia dụng, nhu yếu phẩm chất lượng, giá ổn định. Hoạt động nhằm giúp người dân tiếp cận hàng hóa an toàn ngay tại địa phương, giảm thời gian di chuyển trong giai đoạn cận tết. Theo Sở Công thương, việc kết hợp đưa hàng về phường và mở rộng kết nối cung - cầu sẽ giúp TPHCM chủ động hơn về nguồn cung, đồng thời tạo thêm lựa chọn hàng hóa rõ nguồn gốc, phù hợp nhu cầu tiêu dùng Tết Bính Ngọ 2026.

PHƯƠNG ANH

Từ khóa

Hội nghị Kết nối cung Tết Bính Ngọ 2026 Sở Công Thương Hàng gia dụng OCOP Hàng tiêu dùng Nhà phân phối Bán lẻ Thiết yếu Vùng miền TDTM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn