Chiều 3-11, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An cho biết, dự kiến trong tháng 12, TPHCM đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Mở tuyến xe buýt điện đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cụ thể, tuyến xe buýt điện số 173 có lộ trình từ trung tâm đặc khu Côn Đảo đến sân bay Côn Đảo, cự ly 17,1km, hoạt động từ 5 giờ đến 20 giờ, chu kỳ 15 phút/chuyến. Tuyến sử dụng xe buýt điện có sức chứa từ 28 đến 60 chỗ, thân thiện môi trường.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc mở mới các tuyến xe buýt điện tại đặc khu Côn Đảo là cần thiết và cấp bách, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, khách du lịch, góp phần giảm phương tiện cá nhân, phát triển giao thông xanh và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Trên địa bàn đặc khu hiện có 6 tuyến xe buýt điện được quy hoạch với tổng chiều dài hơn 74km, bao phủ khoảng 90% mạng lưới giao thông chính của đảo, kết nối các điểm du lịch, sân bay, cảng Bến Đầm và trung tâm Côn Đảo.

Sở đã khảo sát và thống nhất 3 vị trí làm bãi đỗ và điểm đầu - cuối tuyến: Công viên Nguyễn Đức Thuận - bố trí trụ sạc và 6 ô đỗ xe buýt điện; Bãi đỗ xe cổng sau Nghĩa trang Hàng Dương - dự kiến lắp đặt trạm sạc kết hợp điểm đỗ xe; Khu chợ cũ Côn Đảo - sẽ di dời tiểu thương để sử dụng làm điểm đầu - cuối các tuyến buýt.

Các tuyến xe buýt điện tại đặc khu Côn Đảo do Công ty cổ phần Tập đoàn Côn Đảo đầu tư. đơn vị này cam kết bố trí đủ 33 phương tiện điện cho toàn bộ 6 tuyến, bắt đầu từ tuyến 173 trong tháng 12 này.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, các đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn tất hạ tầng, kẻ vạch dừng, lắp trụ biển báo, hướng dẫn thanh toán không tiền mặt, đảm bảo tuyến xe buýt điện đầu tiên của đặc khu Côn Đảo đi vào hoạt động đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả.

Dự kiến trong năm 2026, TPHCM sẽ tiếp tục mở rộng các tuyến xe buýt điện còn lại tại Côn Đảo và xem xét nhân rộng mô hình này ra các khu vực ven biển khác của thành phố.

