Phường Bình Tây (TPHCM) triển khai bộ công cụ hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Việc ban hành bộ công cụ hỗ trợ trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng tại phường Bình Tây (TPHCM) là một bước tiến trong việc "số hóa", "chuẩn hóa" quy trình làm việc và chuyển đổi số trong ngành kiểm tra.

Chiều 24-12, Đảng ủy phường Bình Tây tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026.

Quang cảnh hội nghị

Thời gian qua, Đảng ủy phường Bình Tây đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo chương trình công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2025; tập trung chủ yếu đến xây dựng, ban hành các quy định, quy trình, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát để tổ chức thực hiện thống nhất trong Đảng bộ, từ Đảng ủy phường đến các chi bộ trực thuộc.

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đảng ủy phường Đào Thị Thuận triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026

Tại hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường triển khai mã QR hệ thống các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, việc thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU; sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn việc thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU; mã QR tiếp nhận thông tin phản ánh liên quan đến các tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ phường Bình Tây. Cùng với đó là triển khai sổ tay nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; hệ thống sơ đồ các bước thực hiện và Mẫu hóa thành phần hồ sơ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng áp dụng cho chi bộ.

Đại biểu dự hội nghị tìm hiểu bộ tài liệu công cụ hỗ trợ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Tây Đỗ Quang Tuấn đề nghị các đồng chí làm công tác kiểm tra phải xem bộ công cụ hỗ trợ là "cẩm nang gối đầu giường", tuân thủ hệ thống biểu mẫu đã được giới thiệu.

Qua đó, mọi hồ sơ kiểm tra, giám sát phải đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ từ khâu chuẩn bị, tiến hành đến kết luận và lưu trữ; không để xảy ra tình trạng "làm trước, bổ sung hồ sơ sau" hoặc bỏ qua các bước quy trình bắt buộc.

Trao bộ công cụ hỗ trợ đến các đại biểu dự hội nghị

THU HOÀI