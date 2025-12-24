Cử tri kiến nghị đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn

Với mong muốn thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển nông sản, cử tri xã Phú Giáo (TP HCM) kiến nghị đầu tư, nâng cấp một số tuyến giao thông nông thôn.

Tổ Đại biểu HĐND TPHCM số 31 tiếp xúc cử tri xã Phú Giáo

Sáng 24-12, tổ đại biểu (ĐB) HĐND TPHCM số 31 gồm các ĐB: Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Hiền Phúc, Giám đốc Công ty Luật Becamex, Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, đã có tiếp xúc cử tri xã Phú Giáo.



Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phú Giáo kiến nghị sớm xây dựng chợ Phước Vĩnh và chợ An Bình nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân; đề nghị sửa chữa, thay thế một số hệ thống đèn chiếu sáng đã hư hỏng để bảo đảm an toàn giao thông.

Cử tri cũng mong muốn địa phương quan tâm đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn phục vụ việc đi lại và vận chuyển nông sản, hàng hóa.

Ông Huỳnh Huy Long, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Giáo trả lời kiến nghị của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, ông Huỳnh Huy Long - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Giáo giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Còn với các vấn đề vượt thẩm quyền, lãnh đạo xã ghi nhận đầy đủ và báo cáo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Tổ đại biểu HĐND TPHCM khẳng định sẽ theo dõi, đôn đốc nhằm kịp thời xử lý những kiến nghị chính đáng của cử tri.

VĂN CHÂU