Xã Long Hải, chăm lo hơn 475 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội

Chiều 24-12, Ủy ban MTTQ xã Long Hải (TPHCM) trao kinh phí, hỗ trợ sửa chữa nhà, điều trị bệnh hiểm nghèo, tặng thẻ BHYT và hỗ trợ đột xuất cho các hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Trao tặng thẻ BHYT cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Hải.

Cụ thể, Ủy ban MTTQ xã đã trao kinh phí sửa chữa 3 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng; hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo cho 40 cá nhân (5 triệu đồng/người); hỗ trợ đột xuất 2 triệu đồng cho 1 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà đại đoàn kết

Cũng tại chương trình, Ủy ban MTTQ xã còn trao tặng 98 thẻ BHYT cho người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi thẻ trị giá hơn 1,2 triệu đồng.

Được biết, tổng kinh phí cho đợt hoạt động chăm lo an sinh xã hội lần này hơn 475 triệu đồng, trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của địa phương.

THÀNH HUY