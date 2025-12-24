Cán bộ, ngư dân các xã ven biển được huấn luyện về tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo

Từ ngày 23 đến 31/12, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức lớp huấn luyện tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia.

Ngư dân của ba xã Long Hải, Phước Hải và Bình Châu tham gia huấn luyện.

Chương trình tập huấn, huấn luyện có sự tham gia của 233 cán bộ, ngư dân của các xã ven biển Long Hải, Phước Hải và Bình Châu. Trọng tâm của chương trình huấn luyện là quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước; nội dung, phương pháp đấu tranh, cách xử lý các tình huống trên biển; nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của lực lượng, phương tiện dân sự khi tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển của Tổ quốc…

Đại tá Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM tham dự hội nghị

Đại diện lãnh đạo các xã tham dự hội nghị

Phát biểu với lớp tập huấn, Đại tá Trần Văn Cư - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM đề nghị bà con ngư dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, quán triệt để trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình vươn khơi, bám biển.

Đại diện Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM và Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 tham dự hội nghị

Đại diện lãnh đạo Ban CHQS các xã phường tham dự hội nghị

Đồng thời, đồng chí Phó Tư lệnh cũng yêu cầu đội ngũ báo cáo viên làm tốt việc hướng dẫn cán bộ, ngư dân nâng cao nhận thức về chấp hành pháp luật, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biển đảo trong tình hình mới.

Đại diện Phòng Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phổ biến những nội dung trọng tâm trong chương trình huấn luyện

Dịp này, các học viên được báo cáo viên của Phòng Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phổ biến những nội dung trọng tâm về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản; các quy định quốc tế có liên quan, kết hợp trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng xử lý các tình huống thường gặp trên biển.

Thông qua chương trình, ngư dân các địa phương ven biển được củng cố thêm niềm tin, ý thức chấp hành pháp luật khi hoạt động khai thác hải sản trên biển, chung tay cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và an toàn trên các vùng biển của Tổ quốc.

THÀNH HUY